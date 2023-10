Ahmed Laaouej tacle Conner Rousseau : “Il doit se regarder dans un miroir et prouver qu’il est dans la lutte contre le racisme”

À lire aussi

Le chef de groupe PS à la Chambre est ensuite revenu sur les propos racistes tenus par Conner Rousseau. “Ce sont des propos inacceptables et intolérables. Il faut qu’il fasse la démonstration concrète qu’il est dans la lutte contre le racisme et la xénophobie”. Avant de poursuivre. “Il n’y a aucune circonstance qui justifie des propos racistes”.

Pour le socialiste, il n’y a aucune raison que les relations deviennent tendues entre le PS et Vooruit suite à cette affaire.” Il y a des gens chez Vooruit qui ont condamné fermement. On n’a pas un problème avec eux, mais Rousseau doit se regarder dans un miroir et se demander quel président de gauche est-il. Il doit faire la démonstration que ses excuses n’étaient pas des excuses de façade. On a besoin de tout le monde pour lutter contre l’extrême droite en Flandre”.