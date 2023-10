Flexi-jobs, Service Citoyen, taxe bancaire... Tous les détails de l'accord sur le budget fédéral

En fin de matinée, on y était presque. Les communiqués de presse étaient prêts à être envoyés dans les rédactions… Et puis, non. Blocage. L’extension du domaine d’application des flexi-jobs (un mécanisme permettant à un travailleur d’exercer un emploi complémentaire à des conditions avantageuses) était soudainement rejetée par les socialistes.

En particulier, Pierre-Yves Dermagne, le vice-Premier ministre PS, n’était pas en phase avec ses collègues à l’égard de la liste des secteurs auxquels le système devait être étendu. Les socialistes réclamaient des balises claires car ils voulaient combattre les abus constatés dans le recours aux flexi-jobs.

Finalement, après quelques heures de flottement, le budget 2024 a pu être ficelé et a été présenté aux journalistes à 18 h 45 au “bunker” (la salle de presse du cabinet du Premier ministre). L’effort porte sur 1,7 milliard d’euros (1,2 milliard de réduction du déficit et 500 millions pour financer de nouvelles politiques) obtenu en jouant sur les dépenses, les recettes et les “autres mesures”.

Concrètement, que trouve-t-on dans ce paquet de décisions issu du conclave ?

Extension et meilleur contrôle des flexi-jobs

Voici le mini-deal qui a permis de convaincre le PS. La possibilité de recourir aux flexi-jobs est étendue à douze nouveaux secteurs dont la garde d’enfants, l’enseignement, l’alimentation, le secteur automobile, le sport et la culture (dans le public), l’agriculture, de secteur de l’événementiel… Ces nouvelles possibilités s’ajoutent aux flexi-jobs déjà existants (horeca, boulangers, bouchers, supermarchés, coiffeurs…).

En parallèle à cette extension, le gouvernement renforce les règles. “Le périmètre a été étendu avec la volonté de réformer le dispositif, notamment en appliquant les barèmes sectoriels aux flexi-jobs (à l’exception de l’horeca), a précisé Pierre-Yves Dermagne durant la conférence de presse. Les cotisations patronales passent de 25 à 28 % sur les flexi-jobs. Et un système anti-abus sera mis en place pour empêcher qu’un employeur engage son propre travailleur via les flexi-jobs pour bénéficier des avantages du système et payer moins.”

Une taxe bancaire pour 150 millions

Comme pressenti, ce budget 2024 va mettre en œuvre une taxe sur les banques (pour 150 millions d’euros), réclamée par l’aile gauche de la Vivaldi (et par Vooruit en particulier). Mais il ne s’agit pas d’une taxe sur les “surprofits” bancaires (liés au relèvement des taux directeurs) mais “d’une taxe sur les grandes banques en fonction du nombre de dépôts”, précise un ministre.

À ce prélèvement, il faut ajouter 220 millions d’euros de dividendes qui seront versés aux caisses fédérales par Belfius ; une augmentation des accises sur le tabac (50 millions escomptés) et une augmentation de la taxe Caïman, qui vise à lutter contre l’évasion fiscale (13 millions).

Les taxes qui finissent aux oubliettes

Pour bien comprendre les résultats d’un accord, il est intéressant d’examiner ce qui n’y figure pas. Entre autres ; l’augmentation importante de la taxe d’embarquement dans les aéroports proposée par les verts flamands (Groen) n’a pas été retenue. De même que l’augmentation de la taxe sur les comptes-titres souhaitée par le PS : elle finit dans les profondes oubliettes des conclaves fédéraux. Les projets de taxation des emballages ont également été remisés dans le placard de la Vivaldi.

5 millions pour le Service Citoyen

Un financement de 5 millions d’euros a été prévu pour le Service Citoyen (programme pour les jeunes de 18 à 25 ans leur permettant de s’engager dans des projets solidaires). Ces budgets s’accompagneront, à la demande des libéraux et en particulier d’Alexia Bertrand (secrétaire d’État au Budget, Open VLD), d’une foire à l’emploi du secteur privé en fin de Service Citoyen et d’une obligation de contact (journée d’information) avec le Service Citoyen pour les jeunes chômeurs de plus de deux ans.

Et le reste…

Impossible de détailler ici tout l’éventail de l’accord budgétaire fédéral. Mais on notera également une augmentation des moyens pour l’asile ; une augmentation du salaire minimum (de 50 euros nets) à partir du 1er avril 2024 avec réduction des charges dues par les employeurs et les employés ; un budget supplémentaire pour la sécurité ; une réduction structurelle de la TVA sur la démolition et la reconstruction ; des moyens supplémentaires pour les centres de prise en charge des violences sexuelles.

Trajectoire budgétaire

Au total, les efforts déjà consentis ces derniers mois en vue de la négociation du budget 2024, couplés aux fruits du conclave d’octobre, pèsent 4,8 milliards d’euros. Le déficit fédéral passe à 2,9 % du PIB. La Belgique se remet sur les rails en vue de satisfaire aux exigences européennes dans le contrôle des dépenses publiques.