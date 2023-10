Le conseil d’État défend les provinces: "Demander un financement complémentaire des zones de secours est inadmissible"

À lire aussi

Loyauté fédérale

Il y a quelques mois, Les Engagés, dans l’opposition en Wallonie, ont déposé une proposition de décret pour revenir à l’idée initiale du gouvernement et de transférer l’ensemble du financement des zones de secours aux provinces à l’horizon 2029. Le conseil d’État a remis récemment un avis sur ce texte. Et il va dans le sens de la volonté des provinces de ne pas aller plus loin que la situation actuelle, sans autres aménagements. “La section législation y fait état d’une violation du principe de loyauté fédérale, d’un empiètement de la Région wallonne sur les compétences fédérales et d’un contournement de l’esprit de la loi. La décision conclut comme suit : “Imposer que ce financement complémentaire soit pris en charge par les Provinces n’est, dans le contexte examiné, pas admissible”, explique Tanguy Stuckens (MR), président de l’Association des provinces wallonnes (APW) et président du collège provincial du Brabant wallon.

Il rappelle aussi que “les cinq provinces wallonnes ont consacré des efforts sans précédent depuis 2020 pour soutenir les communes dans le financement des Zones de secours (500 millions d’euros en 5 ans). Ce virage inédit dans le fonctionnement des provinces a imposé des économies substantielles et une profonde réforme de chaque institution, sans augmentation de fiscalité.” Si cette décision devait être prise un jour, elle aurait “un impact dramatique sur les finances provinciales et leurs missions de service public”.