Le kern s'est mis d'accord lundi sur les grandes lignes du budget 2024, avec un effort de 1,7 milliard d'euros

Les socialistes et, dans une certaine mesure, les écologistes d'un côté et les libéraux de l'autre ne parvenaient pas à s'entendre sur une extension du régime des flexi-jobs réclamée à droite. Un compromis a finalement été trouvé et une conférence de presse annoncé pour 18h45.

Selon le cabinet du Premier ministre, l'accord budgétaire porte sur un effort de 1,7 milliard d'euros (couvrant également 500 millions de demandes supplémentaires) en respectant la règle des 3/3 (réduction des dépenses, nouvelles recettes et divers). Cela conduira à une réduction en conséquence du déficit fédéral à 2,9% et à une amélioration nette du solde budgétaire de 1,2 milliard d'euros.

Parmi les recettes nouvelles figurent une taxe bancaire couplée à davantage de stimulation de la concurrence (censée rapporter 150 millions d'euros), une augmentation des accises sur le tabac (50 millions escomptés) et une augmentation de la taxe caïman, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale (13 millions).

Au chapitre des divers, le "kern" a décidé de revoir à la hausse de 220 millions d'euros le dividende versé par le bancassureur public Belfius.

Quant aux politiques nouvelles, qui seront compensées à 100%, selon le cabinet de M. De Croo (Open Vld), elles s'articulent autour d'une augmentation des moyens pour l'asile, d'une augmentation du salaire minimum à partir du 1er avril2024 avec réduction charges employeurs/és, l'octroi de budgets supplémentaires pour la sécurité (combat contre la drogue, fonds de sécurité routière, hélicoptères, opérateur de télécom Astrid dédié aux services de secours et de sécurité en Belgique), une réduction structurelle de la TVA sur la démolition et la reconstruction (ciblée sur les maisons individuelles d'une surface maximale de 200m2.), des moyens pour les centres de prise en charge des violences sexuelles et l'instauration d'un service citoyen.

Sur les flexijobs, l'accord entre les sept partis de la Vivaldi prévoit l'extension du régime à douze nouveaux secteurs - de dix à 22), dont la garde d'enfants, l'enseignement, l'alimentation, le secteur automobile, le sport et la culture (dans le public), l'agriculture, le secteur de l'événementiel et l'immobilier.

Ceci s'ajoutant aux flexijobs déjà existants (horeca, boulangers, bouchers, supermarchés, coiffeurs, sports...) Plus de 120.000 personnes ont déjà eu recours au régime des flexijobs, a rappelé le cabinet du Premier ministre. Parallèlement, le statut des flexi-jobistes sera amélioré, notamment par une augmentation du salaire, et la cotisation patronale augmentée à 28%.