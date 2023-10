”Pour le PTB, le cas palestinien est emblématique de l’oppression de l’Occident, des États-Unis en particulier”

Les partis politiques francophones ont tous réagi à la poussée de violence survenue durant le week-end en Israël à la suite de l’attaque meurtrière lancée par le Hamas. À droite, pour le président du MR Georges-Louis Bouchez, il y a un et un seul responsable : le mouvement islamiste Hamas, considéré comme une organisation terroriste par l’Union européenne (UE) et les États-Unis. “L’attitude du Hamas démontre leur absence de volonté à conclure la paix”, a-t-il écrit samedi sur le réseau X (ex-Twitter).

À gauche, “le PS condamne avec la plus grande fermeté les attaques violentes et indiscriminées du Hamas”, mais il en appelait aussi, samedi, à une prise de responsabilités : “Il est temps que l’UE prenne clairement position en vue d’une résolution de ce conflit après des décennies de déclarations non suivies de mise en pratique”.

Quant à Écolo, il a attendu lundi pour réagir. “Le Bureau politique condamne avec la plus grande vigueur les attaques meurtrières et indiscriminées du Hamas et du Jihad islamique”, a fait savoir le parti par communiqué. Il a ensuite replacé ces attaques dans leur contexte, celui, entre autres, d’une politique de colonisation des territoires palestiniens par l’État hébreu. “Le respect de part et d’autre du droit international, la fin de l’occupation et des politiques d’apartheid amplifiées ces derniers mois par le gouvernement israélien associant l’extrême-droite sont les seules bases solides d’une paix durable”, ont estimé les verts.

Enfin, pour le PTB, à l’extrême gauche, pas de condamnation. Le président Raoul Hedebouw a certes parlé d'” images […] terribles”, dimanche, sur Facebook, mais, selon lui, ces violences trouvent leur origine dans la politique du gouvernement israélien, avec “le soutien des États-Unis et des pays européens”.

Mais pourquoi cette différence d’approche entre droite et gauche ? Cela tient à “un double mouvement”, analyse Pascal Delwit, politologue à l’ULB. D’une part, la politisation progressive de la question palestinienne a mis en avant des notions chères à la gauche, comme le respect des droits de l’homme et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Or “on a peu senti une volonté de l’État d’Israël de trouver une solution politique” au conflit.

D’autre part, il y a eu la montée en puissance de la droite israélienne, laissant la gauche à l’agonie, alors qu’elle a longtemps dominé la politique nationale. En plus, ajoute M. Delwit, la droite en Belgique est davantage pénétrée par la communauté juive et donc sensibilisée à la cause israélienne. À l’inverse, la gauche est plus pénétrée par “ce que l’on peut appeler la communauté arabo-musulmane”, très attentive à la cause palestinienne.

La logique de la condamnation

Voilà pour le tableau grossièrement tracé. Parce que, on l’a vu, entre les réactions du PS, d’Écolo et du PTB, il y a plus que des nuances. “Le PS et Écolo condamnent sans ambiguïté les actions du Hamas, une organisation qu’ils n’ont d’ailleurs jamais soutenue. Mais vu leur positionnement politique, ils se doivent de rappeler le sort problématique de la population palestinienne”, poursuit le politologue de l’ULB.

Pascal Delwit, politologue à l'ULB. ©Reporters / QUINET

Pour le PTB, en revanche, “la cause palestinienne est une cause nodale, historique”. “Il est très difficile pour le PTB d’être dans une logique de condamnation. Pour eux, le cas palestinien est emblématique de l’oppression de l’Occident, des États-Unis en particulier. L’hostilité envers les États-Unis est toujours présente lorsque le PTB se positionne sur les questions internationales.” Cela apparaissait encore dans la réaction, dimanche, de Raoul Hedebouw.