Alexander De Croo prononce un dernier discours sans panache sur l’état de l’Union

Principal fait saillant : l’hommage aux victimes des violences survenues en Israël à la suite de l’attaque meurtrière lancée, samedi, par le Hamas. Après avoir ouvert la séance, la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux (PS), a d’emblée voulu éteindre une polémique naissante. “Il nous faut condamner une attaque terroriste sanglante et d’une gravité atroce du Hamas”, a-t-elle déclaré.

Quelques heures plus tôt, sur Bel RTL, elle rechignait à qualifier le Hamas d’organisation terroriste, comme le fait pourtant l’Union européenne. Et elle semblait renvoyer dos à dos le Hamas et le gouvernement israélien dirigé par une coalition associant entre autres la droite et l’extrême droite.

La N-VA demande des explications

”Une controverse a débuté dans la presse francophone qui a donné le sentiment que vous ne considérez pas l’organisation Hamas comme un groupe terroriste, lui a fait remarquer Peter De Roover, le chef de file de la N-VA, dans l’opposition. J’espère que vous pourrez lever tout malentendu.” Eliane Tillieux a alors répété ses mots condamnant “une attaque terroriste”.

Le contraste était saisissant avec le Premier ministre, qui n'a pas eu un mot pour les victimes palestiniennes.

”Je tiens [par ailleurs] à condamner toutes les violations de droit international”, ajoutera-t-elle quelques instants plus tard, visant, sans les nommer, le Hamas, mais aussi le gouvernement israélien en regard de sa politique de colonisation des territoires palestiniens.

La présidente de la Chambre a encore déploré “le nombre de victimes civiles tant israéliennes que palestiniennes” après la réaction armée d’Israël, “la violence engendrant la violence”. Le contraste était saisissant avec le Premier ministre. “Au nom du gouvernement, je veux exprimer tout mon soutien aux populations d’Israël”, a dit ce dernier, sans un mot pour les victimes palestiniennes.

Le Premier à l’heure du bilan

Mais le discours sur l’état de l’Union doit avant tout permettre au chef du gouvernement de présenter les grandes lignes du budget de l’État fédéral pour l’année à venir.

Aussi, Alexander De Croo a défendu le maintien d’un taux réduit de TVA dans la construction ou le service citoyen pour les jeunes. Il a – longuement – parlé de l’extension du mécanisme des flexi-jobs, une mesure chère à son parti. Dans la majorité, les libéraux ont applaudi. Les socialistes et les écologistes sont restés impassibles. Ces derniers ont par contre salué la nouvelle contribution sur les grandes banques ou le bonus de 50 euros pour le salaire minimum.

Mais ce “state of the union” était surtout l’occasion pour le Premier ministre de dresser le bilan de son gouvernement, à huit mois des élections générales. “Beaucoup ont fait des promesses. Ce gouvernement a tenu ses promesses.” Et d’énumérer : pension minimale à 1500 euros, deux centrales nucléaires prolongées, compétitivité des entreprises améliorée, indexation des salaires maintenue, exécution des peines de prison les plus courtes, investissements dans les énergies renouvelables, nouvelles places d’accueil pour les demandeurs d’asile, centres pour les victimes de violences sexuelles, etc.

L’opposition a manqué de s’étrangler à l’écoute de cette litanie. Alexander De Croo estime, lui, que “malgré toutes les crises et les défis que nous avons rencontrés, notre pays se porte bien”. Il a conclu en demandant la confiance de la Chambre. Elle lui sera accordée sans surprise jeudi. Pour la dernière fois de la législature.