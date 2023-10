Eliane Tillieux clarifie ses propos polémiques sur l’attaque du Hamas contre Israël : “Il s’agit d’une attaque terroriste sanglante et atroce du Hamas”

Interrogée par Martin Buxant sur le conflit israélo-palestinien, la présidente de la Chambre condamne les “faits terroristes” qui ont lieu dans la région. Martin Buxant l’invite alors à clarifier son propos et à identifier clairement qui sont les auteurs de ces actes terroristes. Ce à quoi la socialiste répond : “On entend qu’il y a des répliques et que de part et d’autre il y a des victimes. Et c’est juste insupportable”. “À partir du moment où les règles de droit international ne sont pas respectées de part et d’autre, je ne sais pas où nous devons qualifier les faits de terroristes”, finit-elle par ajouter.