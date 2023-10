Georges-Louis Bouchez sur le conflit israélo-palestinien : “Il y a une condamnation à géométrie variable qui est profondément scandaleuse”

Alors que le conflit israélo-palestinien fait rage, le libéral s’étonne de la prise de position des hommes politiques belges dans la récente attaque du Hamas. “Il y a une condamnation à géométrie variable qui est profondément scandaleuse. Et surtout, que cela ne fasse pas débat, l’est d’autant plus (scandaleux), démarre-t-il avant d’étriller les autres partis de notre pays. Il n’y a que le MR et Défi qui ont une ligne extrêmement claire. Alors que le président des Engagés a voulu mettre la situation sur un pied d’égalité en tricotant un truc. […] Je ne parle même pas d’ECOLO (NDLR : qui a réagi lundi matin) et du PS, on dirait que cela leur brûle les doigts de faire un message de condamnation. Et pour le PTB, c’est pire, on a une inversion de l’agresseur et de l’agressé. Cela dit beaucoup de choses de l’état de notre pays.”

Ensuite, Georges-Louis Bouchez tient à rappeler qu’il faut discerner la population palestinienne de l’organisation terroriste qu’est le Hamas. “Il faut suspendre la coopération au développement tout en maintenant l’aide humanitaire. D’ailleurs on ne monte pas de projet en temps de guerre. Par contre, il faut maintenir l’aide humanitaire. La population palestinienne n’a pas à souffrir des actes du Hamas.”

Pour le président du MR, la condamnation à géométrie variable des autres partis belges peut être expliquée par deux raisonnements. “Pour le PTB, Israël est le symbole de la domination occidentale sur les peuples opprimés. Pourtant on ne peut pas en vouloir à Israël d’être devenu un pays économique efficace et une démocratie dans une région ou c’est assez compliqué de l’être. Pour une série d’autres partis, c’est une motivation purement électoraliste. À Bruxelles en particulier, on ne veut froisser personne. Je pense au PS et à Ecolo en particulier qui fait du communautarisme une marque de fabrique.”

Sans transition, le récent accord sur les grandes lignes du Budget 2024 a été validé par le kern. Georges-Louis Bouchez se satisfait que les travailleurs ne soient pas plus taxés. “Il y a une nouvelle taxe sur les banques. Ce que nous voulions éviter c’était la fiscalité sur les classes populaires et moyennes qui investissent et épargnent.”

En conclusion de l’émission, on évoquait la présidence du MR. Georges-Louis Bouchez a été prolongé d’un an et il sera entouré d’un “comité de campagne”. Le retour des belles-mères ? “C’est le déploiement d’une équipe, logique en campagne électorale, avec Jeholet, Borsus et Clarinval qui retrouvent une place dans le dispositif. Évidemment une place très importante pour la figure qu’est Sophie Wilmès, ancienne première ministre.”