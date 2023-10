La maison d’une parlementaire flamande crée la polémique sur la plateforme Airbnb : “C’était délabré, on a déposé une plainte”

Sihame El Kaouakibi, membre du Parlement de la Région flamande. ©BELGA

Mais les photos idylliques du lieu ne semblent pas correspondre tout à fait à la réalité. Dix personnes qui avaient loué le logement ont dû quitter les lieux dès leur arrivée.

Une plainte a été déposée pour dénoncer l’état déplorable de la maison. “Il y avait de la mousse verte qui flottait dans la piscine. La maison était délabrée et la terrasse s’écroulait. Nous avons déposé une plainte. Nous avions payé la somme généreuse de 2 165 euros pour quatre nuits et 614 euros de caution. Nous nous sommes sentis floués et nous avons immédiatement porté plainte auprès d’Airbnb”, ont déclaré les locataires au Nieuwsblad.