Le PS Molenbeekois gangréné par une guerre intestine : "Si Catherine Moureaux ne se ressaisit pas, elle aura un problème"

Le conseil communal est le théâtre des querelles intestines qui font rage au sein du PS molenbeekois. La succession de Philippe Moureaux, qui gérait la commune d’une main de fer, ne semble toujours pas digérée.

Au centre des luttes trône sa fille, Catherine Moureaux, l’actuelle bourgmestre qui ne manque pas de poigne non plus. Son pouvoir, pourtant, est de plus en plus contesté en interne. Et convoité.

À lire aussi

La rivalité avec Jamal Ikazban

”Catherine Moureaux est très fragilisée dans sa section. Elle doit rassembler davantage. Si elle ne se ressaisit pas, elle aura un problème, et le PS se retrouvera dans l’opposition. Il est pas impossible non plus que Jamal Ikazban rallie les mécontents en 2024, pour garder la majorité à Molenbeek. Avec son poids et sa bouteille, il est celui qui sera le mieux accepté par les partenaires de majorité”, nous glisse une source socialiste.

Jamal Ikazban aurait déjà pu prétendre à prendre les rênes de la commune en 2018. Il s’y voyait déjà, disent certains. C’était sans compter sur le retour de Catherine Moureaux à Molenbeek en 2015, avec le soutien de son père. L’unité socialiste avait alors déjà été fissurée. Électoralement, les deux élus se tiennent dans un mouchoir de poche (4 133 voix pour le député bruxellois contre 4 316 voix pour Catherine Moureaux en 2018).

En décembre 2022, le conflit latent entre les deux élus a explosé au visage de tous lorsque le PS molenbeekois, poussé par la bourgmestre, a démis Jamal Ikazban de ses fonctions de chef de groupe. Le député bruxellois s’était opposé à la décision de la majorité d’augmenter de 16 % le PRI (précompte immobilier).

Depuis son éviction, Jamal Ikazban s’est mis en retrait et n’assiste plus au conseil communal. Il annonce cependant qu’il y fera bientôt son retour. Mais dans l’intervalle, la désunion au sein du PS molenbeekois s’est accrue. Plusieurs autres élus sont aux abonnés absents et le conseil communal a dû être reporté à plusieurs reprises, faute de quorum.

Altercation physique ou cabale ?

C’est dans cette ambiance délétère que s’inscrivent les nouvelles fortes tensions survenues jeudi dernier entre la bourgmestre et Abdellah Achaoui (PS), échevin de la Mobilité, au sujet de la révocation d’un fonctionnaire communal.

Tout part d’une discussion tendue entre les deux lors d’une réunion du Collège. La bourgmestre décide alors de convoquer ses troupes dans son bureau, sans les libéraux, pour une explication entre socialistes. À l’intérieur du bureau, la discussion s’envenime. Abdellah Achaoui aurait mentionné le père de Catherine Moureaux, ancien bourgmestre socialiste de Molenbeek, l’estimant meilleur gestionnaire que sa fille.

La Capitale évoque l’altercation physique qui s’en serait suivie, et des griffures dont aurait été victime Abdellah Achaoui. Les versions divergent sur son intensité et sa nature.

Contactée par la DH, la bourgmestre molenbeekoise n’exclut pas de déposer plainte en justice pour diffamation. Elle assure “n’avoir pas blessé physiquement qui que ce soit”. “C’est tout à fait insupportable”, prolonge-t-elle. Ce mardi, en Collège communal, la bourgmestre a relaté l’incident, expliquant à ses échevins s’être contentée de saisir brièvement Abdellah Achaoui par le pull, celui-ci ayant refusé de sortir de la salle de son plein gré.

L’échevin de la Mobilité serait, selon des sources socialistes, actuellement en voyage à l’étranger pour quelques jours après avoir été mis en arrêt de travail par un médecin.

D’autres sources évoquent des faits plus spectaculaires, mais aucune de celles qui ont effectivement assisté aux faits – les échevins socialistes Amet Gjanaj, Jamel Azaoum, Abdellah Achaoui et Saliha Raiss – n’a pour l’instant commenté l’incident.

L’entourage de la bourgmestre évoque une cabale contre elle. Rapidement après les faits, Catherine Moureaux a saisi la commission de vigilance du PS, et Abdellah Achaoui en a fait de même peu après.

Comment gouverner ensemble après cela ? Le PS devra se positionner et prendre parti. Ces plaintes laisseront forcément des traces…

Cette affaire, sans nul doute, fait passer à un niveau supérieur le climat délétère qui règne au sein d’une majorité molenbeekoise (socialistes et libéraux) déjà fragilisée par la désignation Saliha Raiss, échevine voilée, dont ne voulait pas le MR.

La fin de législature sera longue à Molenbeek…