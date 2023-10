Les coulisses du deal budgétaire fédéral : “Alexander a dit qu’il ne voulait pas de provocation et tout le monde a accepté”

C’était annoncé, du reste. L’élaboration du dernier budget annuel de la législature avait, en réalité, commencé en 2022 et en mars 2023 à l’occasion d’autres débats. Alexander De Croo avait conscience de la difficulté qu’allait représenter la recherche d’un grand deal fédéral à quelques mois des élections de juin et d’octobre 2024. Les enjeux sont tels pour les partis au pouvoir que chacun allait vouloir décrocher des trophées politiques ou empêcher les autres d’en obtenir. Résultat de ces travaux préalables : lorsque le conclave a commencé, il ne restait plus “que” 1,2 milliard à trouver.

”Pas de provocation”

En outre, les partis de la Vivaldi se sont montrés raisonnables. Personne n’a balancé de bombe atomique en négociations. Le PS, qui voulait multiplier par quatre le taux de la taxe sur les comptes-titres, n’a finalement rien exigé à ce sujet. Sur l’aile droite de la coalition fédérale, le MR n’a pas réclamé la limitation dans le temps des allocations de chômage. “Alexander a dit qu’on n’allait pas entrer dans ce jeu, il voulait éviter une surenchère, confie un négociateur. Il a dit qu’il ne voulait pas de provocation et tout le monde a accepté.”

Conséquence : pour une fois, la Vivaldi n’a pas été secouée par ses spasmes habituels, il n’y a pas eu d’engueulade épique ni de claquage de porte. Le seul véritable moment de tension a concerné les flexi-jobs, un mécanisme permettant à un travailleur d’exercer un emploi complémentaire à des conditions avantageuses. L’Open VLD, le parti du Premier ministre, voulait étendre le nombre de secteurs dans lesquels il est possible de travailler sous ce statut. Les socialistes francophones étaient réticents car ils craignaient que ce système, qui implique une défiscalisation, ne contribue à “détricoter” la sécurité sociale et son financement.

”Pierre-Yves considérait ce dossier comme un symbole”

Lundi matin, le dossier coince soudain, hypothéquant l’ensemble de l’accord finalisé aux petites heures. Les poids lourds du gouvernement fédéral restent toutefois au “16”, prêts à reprendre les discussions en cas de déblocage. ” Pour le PS, les flexi-jobs, c’était super sensible car très idéologique, détaille une source au cœur du pouvoir fédéral. Pierre-Yves considérait ce dossier comme un symbole, il ne s’en est pas caché.”

guillement Pour le PS, les flexi-jobs, c’était super sensible car très idéologique."

“Il y a eu des réunions bilatérales – environ cinq ou six – juste entre Alexander, Pierre-Yves et Vincent Van Quickenborne (vice-Premier ministre Open VLD), puisque l’idée venait des libéraux flamands. Finalement, on a fait passer de 25 % à 28 % le taux des cotisations patronales sur les flexi-jobs, ce qui répondait en partie aux inquiétudes du PS. Et les libéraux flamands pouvaient l’accepter car leur but était de répondre à la pénurie de travailleurs sur le marché du travail.”

Appui de Vooruit sur les flexi-jobs

Du côté des socialistes flamands, Frank Vandenbroucke (le vice-Premier ministre Vooruit) a pu faire le lien entre le PS et l’Open VLD : “Vandenbroucke était soutenant sur les flexi-jobs, note un négociateur flamand. Il a aidé à trouver une solution même s’il s’est battu pour renforcer les garde-fous encadrant les flexi-jobs.”

Tout comme les flexi-jobs, dont l’extension bien encadrée répondait aux demandes des libéraux et aux inquiétudes des socialistes, le reste de l’accord budgétaire 2024 repose sur un équilibre entre la gauche et la droite. Chaque camp s’est réfréné pour préserver la possibilité d’aboutir à un accord global. Par exemple, le rendement de la taxe sur les grandes banques, qui aurait pu s’élever à plus de 600 millions d’euros, a été ramené à 150 millions.