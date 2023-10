Cacophonie et incertitudes sur la livraison de F-16 à l’Ukraine: “Hadja Lahbib et Ludivine Dedonder jouent des coudes l’une contre l’autre”

Entre deux et quatre F-16, voire plus

De combien d’appareils parle-t-on ? Entre deux et quatre F-16, au minimum. Mais il est probable que davantage de chasseurs pourront être livrés par la Belgique. À nouveau, pour peu que le futur gouvernement en fonction le décide… “C’est comme ça que les démocraties fonctionnent, a expliqué Alexander De Croo aux journalistes qui s’étonnaient de cette incertitude. Ce sont les gouvernements au pouvoir à un moment qui prennent les décisions. Mais soyons clairs : les F-16 seront disponibles (en 2025).” “Je vous suis très reconnaissant. Pas à pas, la Coalition F-16 se développe et je suis sûr qu’elle nous rendra plus efficaces pour combattre la Russie”, a commenté Volodymyr Zelensky.

La Vivaldi n’a donc pas tranché la question. Mais une étude, commandée à la Défense il y a trois semaines, permettrait de conclure à la possibilité d’envoi de F-16 en fonction de l’agenda de leur remplacement par les F-35 achetés par la Belgique à Lockheed Martin. Ces F-16 auront moins de 8000 heures de vol au compteur et bénéficieront toujours de leur certificat de navigabilité donné par le constructeur, assure une source haut placée.

”Les Ukrainiens, actuellement, ne savent rien faire de nos F-16”

Mais, au sein de la majorité fédérale, les points de vue divergent. Du côté des verts, on insiste sur le fait qu’aucune décision n’a été prise par l’actuel gouvernement. Du côté socialiste, on reste très prudent également. “Les Ukrainiens, actuellement, ne savent rien faire de nos F-16, commente-t-on dans l’entourage de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS). Ils n’ont pas la bonne infrastructure, pas un seul technicien capable de travailler sur ces appareils, pas la bonne chaîne logistique, pas les bonnes munitions et pas encore de pilotes aptes à les contrôler…”

Plus politiquement, ce dossier a crispé les relations au sein de la coalition fédérale. Plusieurs ministres en veulent particulièrement au MR. Dans La Libre, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, et le vice-Premier ministre David Clarinval, avaient annoncé qu’ils avaient obtenu de leurs partenaires la réalisation d’une étude par la Défense. Le MR avait froissé en dévoilant le secret des discussions gouvernementales.

Une guerre entre Hadja Lahbib et Ludivine Dedonder ?

Cet épisode a laissé de l’amertume au sein de la coalition. “Au moment des discussions diplomatiques sur la question des F-16, les libéraux ont voulu surfer sur la vague et s’attribuer le mérite de l’opération. Le MR a brusqué un travail de plusieurs semaines de De Croo pour faire un coup médiatique. Cela a créé des tensions, notamment vis-à-vis des écolos et du PS, note une source fédérale. En fait, il faut replacer cet épisode dans la guerre à laquelle se livrent Hadja Lahbib et Ludivine Dedonder, elles jouent des coudes en permanence l’une contre l’autre.”

Du côté du MR, on affirme que si le gouvernement fédéral a changé d’avis, c’est au contraire grâce à son lobbying. “Si nous n’avions pas été là, affirme un libéral, on n’aurait pas réexaminé la question de la livraison."

L’opposition tire à vue….

Ces contradictions n’ont pas échappé à l’opposition lors des débats à la Chambre, mercredi après-midi. “On nous annonce ce matin (mercredi, NdlR) qu’on livrera de deux à quatre F-16 à l’Ukraine et puis on apprend que c’est en fait une décision qui incombera au prochain gouvernement. C’est un effet d’annonce irresponsable par rapport à la situation en Ukraine. À nouveau, c’est la cacophonie qui règne sur l’aide militaire à l’Ukraine”, a souligné le député Georges Dallemagne (Les Engagés).

Les partis flamands de l’opposition ont fait part de leur étonnement après le virage pris par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Cette dernière avait maintenu jusqu’ici qu’une cession des F-16 était impossible d’un point de vue opérationnel. “Si j’avais des F-16 à donner, je les donnerais. Ce n’est pas une question de principe, c’est une question technique et opérationnelle”, expliquait-elle dans La Libre il y a deux semaines.

Un fonds pour l’Ukraine

Au-delà de cette polémique belgo-belge sur les chasseurs, Alexander De Croo a annoncé en conférence de presse une mesure importante : la création d’un fonds dont l’argent servira uniquement au soutien à l’Ukraine et à l’accueil des Ukrainiens en Belgique. Cet instrument sera alimenté grâce aux intérêts des avoirs russes gelés en Belgique sur les comptes d’Euroclear, société de services financiers internationaux installée à Bruxelles. Il est question de centaines de milliards d’euros qui produisent des milliards d’euros d’intérêts, bloqués sur les comptes de cette société.

En vertu des règles européennes actuelles, la Belgique ne peut prélever ces intérêts, mais elle perçoit un impôt chez Euroclear, dont l’assiette imposable augmente en raison de ces intérêts. Cette année, quelque 625 millions d’euros ont ainsi été perçus au titre d’impôt des sociétés et, l’an prochain, 1,7 milliard d’euros sont attendus.