À Anvers, l’Open VLD se déchire, mais la majorité n’est pour l’instant pas menacée

Le président de la section d’Anvers, Fons Borginon n’exclut pour sa part pas un départ de la majorité anversoise pour rejoindre l’opposition jusqu’aux élections. Il a par ailleurs demandé au collège de démettre l’échevine de ses fonctions et d’empêcher ainsi qu’elle puisse siéger comme indépendante. “Il serait plus logique que ses compétences puissent être réparties au sein des partis de la majorité N-VA et Vooruit”, observe F. Borginon. Mais la majorité anversoise préfère jusqu’à présent ne pas intervenir dans cette affaire qui concerne la famille libérale.

L’affaire tombe au plus mauvais moment pour l’Open VLD, qui subit une véritable érosion de ses cadres à un an des élections. La famille libérale anversoise peine à trouver des figures de poids. L’entrepreneur et député flamand Christian Leysen ne se représentera plus en 2024. Les élus Annick De Ridder et Ludo van Campenhout ont quitté l’Open VLD il y a quelques années pour rejoindre… la N-VA. Et la saga Sihame El Kaouakibi (la députée poursuivie pour fraude et qui devra à nouveau comparaître devant la chambre du conseil le 26 octobre) semble avoir donné le coup d’estocade au parti, déjà fragilisé.

Et aujourd’hui, c’est l’échevine Caluwaerts qui quitte de son propre gré les rangs de l’Open VLD où dit se sentir mal à l’aise et qui annonce la création d’un nouveau parti libéral dans sa ville. À moins d’un an des élections, cela ne peut tomber plus mal. Qui emmènera donc la liste libérale à Anvers ? Le président intérimaire, Tom Ongena, certifie que l’on connaîtra prochainement la nouvelle “figure de proue” libérale, ce lapin blanc que tout le monde attend. Mais le flou persiste.

La décision de Caluwaerts de quitter le parti pourrait ouvrir de nouvelles perspectives à Willem-Frederik Schiltz, le chef de groupe Open VLD au parlement flamand. L’intéressé ne souhaite pas s’exprimer à ce stade. Mais, il y a deux ans, c’est lui qui aurait dû être échevin en lieu et place d’Erica Caluwaerts qui doit son poste aux mauvaises relations entre De Wever et Schiltz.