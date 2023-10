Côté bilan, le chef du gouvernement fédéral s'est appuyé sur des études d'organismes indépendants et internationaux. Le Bureau du plan a confirmé que 282.000 emplois avaient été créés depuis 2020, a-t-il rappelé. "C'est autant que le gouvernement précédent, mais nous l'avons réalisé dans un contexte de crise", a-t-il rappelé.

Deuxièmement, une étude de la Commission européenne classe la Belgique dans les cinq premiers de l'Union en termes d'innovation, a souligné M. De Croo. Troisièmement, "aucun pays n'a protégé mieux le pouvoir d'achat que notre pays", a-t-il assuré, sur base d'une étude de l'OCDE. Quatrièmement, "notre pays est celui qui a le plus rapidement progressé en compétitivité, selon le Forum économique mondial, en passant de la 27e à le 13e place". Enfin, selon un classement de l'OCDE, la Belgique est le pays où le fossé salarial entre les hommes et les femmes est le plus faible.

"Mais il y a des points où il faut poursuivre les efforts", a admis le Premier ministre. Alexander De Croo a évoqué une voie "encore très longue" vers un taux d'emploi de 80% ou encore une réforme des pensions que devra poursuivre "pas à pas" les prochains gouvernements.

Le Premier ministre a enfin tracé les grandes lignes des huit derniers mois de plein exercice de la Vivaldi : exécuter le budget, dont la réforme des flexijobs ; l'asile et la migration avec la conclusion d'un pacte européen pendant la présidence belge du conseil de l'UE au premier semestre 2024 ; "combattre le narco-terrorisme" à Bruxelles, après Anvers; et poursuivre la politique "climat et économie".

La séance plénière, entamée mercredi à 14h45, s'est achevée jeudi à 2h45 du matin. Le vote de confiance est attendu dans l'après-midi, à 15h15.