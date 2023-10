De Croo sur le conflit israélo-palestinien en Belgique : “Aucune tolérance pour les manifestations qui incitent à la haine”

Cette réunion visait à répondre aux inquiétudes des responsables des organisations juives de Belgique. Depuis l’attaque terroriste du Hamas en Israël et la riposte opérée par l’État hébreu, les craintes sont vives en Belgique quant aux représailles possibles sur les personnes associées de près ou de loin à Israël.

Le premier message du chef de la Vivaldi a été d’assurer son plein “soutien à la population juive et aux familles qui ont été touchées” par l’attaque du samedi 7 octobre. “Ces actes de terrorisme ne sont pas tolérables”, a indiqué le libéral flamand.

”Il n’y aura dans notre pays aucune tolérance par rapport à l’incitation à la haine, par rapport à la violence. Les pensées sont libres, mais inciter à la violence est quelque chose qui ne sera pas toléré dans notre pays.”

Sécurité renforcée autour de sites sensibles

En réponse à la demande formulée par les représentants de la communauté juive, le Premier ministre a assuré que la sécurité des Juifs de Belgique et des Belges vivant en Israël était suivie de près par son exécutif. “Des policiers additionnels ont été placés à différents lieux dans le passé”, a expliqué Alexander De Croo, en référence aux policiers placés notamment devant des institutions juives et des synagogues. Ces sites sont actuellement classés au niveau 3 de l’alerte terroriste. Mais la sécurité sera renforcée autour des sites sensibles. “On a fait plus, on fera plus encore si c’est nécessaire. C’est une analyse que nos services de sécurité font.”

La question du rapatriement a été abordée. La Belgique va prendre des dispositions pour pouvoir rapatrier des personnes qui ont la double nationalité, comme l’ont déjà fait le Brésil ou l’Allemagne pour pallier le manque d’avions commerciaux.

”On sait que des Belges sont bloqués en Israël pour l’instant. Dans les heures qui viennent, on fera tout pour essayer de ramener ceux qui sont bloqués maintenant”, a insisté le Premier ministre, avant de répéter sa position sécuritaire.

”Je vais être très clair. Il n’y aura aucune tolérance, ni pour la violence, ni pour l’incitation à la haine, ni pour des manifestations qui incitent à la violence ou qui incitent à la haine.”