Let's Go Urban: l'immunité parlementaire de Sihame El Kaouakibi doit à nouveau être levée

Le parquet veut poursuivre la députée devant le tribunal correctionnel pour fraude aux subventions avec son asbl Let's Go Urban. Sihame El Kaouakibi comparaîtra, dans ce contexte, devant la chambre du conseil d'Anvers le 26 octobre.

Un scandale de fraude aux subventions la concernant a éclaté début 2021. L'élue avait perçu des financements pour son projet anversois Let's Go Urban, dédié à la jeunesse, mais elle aurait transféré les fonds vers ses autres entreprises.

Let's Go Urban a été déclarée en faillite en juin 2021, et ses autres sociétés comme la plateforme de recrutement WannaWork et l'agence de communication WannaCatch ont subi le même sort.

Le Parlement flamand avait levé son immunité parlementaire en octobre dernier.

L'affaire est déjà passée une première fois devant la chambre du conseil mais a été reportée en raison de demandes de devoirs d'enquête additionnels.

Tant la députée, que la ville d'Anvers et la Communauté flamande avaient demandé des devoirs d'enquête complémentaires qui ont révélé l'existence d'autres fausses factures, selon Het Laatste Nieuws.

Le cabinet de la présidente du parlement flamand, Liesbeth Homans a confirmé à l'agence Belga que le procureur-général a demandé par courrier, de lever une nouvelle fois l'immunité de Sihame El Kaouakibi pour l'interroger sur l'existence de ces fausses factures qui ont engendré une modification du réquisitoire.