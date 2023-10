Notre sondage politique : Comment expliquer le succès du PS, qui fait la course en tête en Wallonie, loin devant le MR et le PTB

Il faut néanmoins rester prudent. Tout d’abord parce que ces très légères variations – en baisse en février 2023 et en hausse cette fois-ci – sont contenues dans la marge d’erreur. Et puis, un récent sondage Ipsos plaçait le PS beaucoup plus bas (autour des 20 % seulement).

Le sondage La Libre-RTBF semble en tout cas indiquer que le transfert de voix entre le PS et son frère ennemi du PTB se tarit. Cette fois-ci, le PTB bénéficie davantage d’un transfert de voix venant du camp écologiste et peut-être de cette frange de l’électorat attiré par des partis de droite radicale voire d’extrême droite, mais qui se retrouve confronté à une offre plus marginale que par le passé.

Résultats de notre sondage en Wallonie ©IPM Graphics

La stratégie du PS qui consiste à pointer la non-participation au pouvoir du PTB est sans doute un élément qui peut expliquer la bonne tenue de socialistes. On sait du reste que la tentation du vote PTB chez les électeurs déçus du PS avait souvent tendance à marquer le pas au moment du scrutin. L’électeur de gauche, se ravisant à l’heure de mettre son bulletin dans l’urne, préférant en bout de course voter socialiste.

Quelques trophées

Il est probable aussi que le PS capitalise sur quelques trophées glanés au sein du gouvernement fédéral hétéroclite depuis le début de la législature.

L’affaire Nethys qui avait fait très mal aux socialistes francophones lors de la précédente législature semble presque oubliée. Au début de la législature, le gouvernement wallon en général et le PS en particulier avaient donné un grand coup pour mettre fin aux agissements déplorables du management de l’intercommunale liégeoise.

La tendance positive des intentions de vote à l’égard du PS n’est par contre pas la même à Bruxelles où le parti se place derrière le MR. De très peu, mais derrière quand même, en affichant un score plutôt bas par rapport à son score dans le sondage wallon.

Les résultats de notre sondage à Bruxelles ©IPM Graphics

À l’approche d’un scrutin, les socialistes sont capables de mobiliser leurs électeurs de manière importante. La machine n’est encore mise en route, ce qui devrait être le cas à partir de décembre 2023-janvier 2024 lorsque les têtes de listes seront connues. Si le parti continue à bien se comporter et que la campagne ne connaît aucun raté, le PS pourrait espérer se rapprocher des 30 % lors du prochain scrutin.

Ce sondage a été réalisé par l’institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre 2023 auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel et la province. La marge d’erreur maximale est 4,4 % dans les trois régions.