Notre sondage politique : Écolo paie cher ses participations gouvernementales

Pour ne prendre que le fédéral, Écolo a eu du mal à tirer son épingle du jeu vivaldien. La pandémie de Covid, l’invasion de l’Ukraine, la crise énergétique, etc., ont fait passer au second plan les questions environnementales. Par ailleurs, le bilan des ministres Écolo n’est pas très visible. Quels sont les dossiers des verts qui auront marqué la législature ? La réponse n’est pas évidente.

En outre, le parti a dû avaler quelques énormes couleuvres : la prolongation de réacteurs nucléaires, la hausse inédite du budget militaire belge, une gestion discutable des dossiers migratoires par la Vivaldi… De quoi déboussoler les électeurs et les militants d’un parti dont les origines proviennent entre autres du courant pacifiste et de la lutte contre l’énergie atomique. Et il ne faudrait pas oublier le “logogate”, ce couac en termes d’éthique politique qui a emporté avec lui l’ex-secrétaire d’État à l’Égalité des Chances, Sarah Schlitz.

Le prix de la maturité politique ?

Pour voir la bouteille à moitié remplie, Écolo ne s’effondre pas totalement dans les intentions de vote : 11,6 % en Wallonie et 13 % à Bruxelles (sans tenir compte des résultats de Groen dans la Région-Capitale). Ce n’est pas la Bérézina. Même s’ils perdent des plumes, les verts conservent leur noyau dur électoral. Ce qui pourrait indiquer que le parti de Rajae Maouane et de Jean-Marc Nollet, qui a plus de quarante ans d’existence, a atteint une forme de maturité politique.

Il n’empêche que, tandis que le PS amorce un come-back et que le MR obtient de bons résultats, les écologistes sont le maillon faible des partis au pouvoir du côté francophone. Si cette tendance devait se confirmer, Écolo pourra-t-il servir les plans de Paul Magnette en 2024, à savoir rejeter les libéraux dans l’opposition en constituant des “Oliviers” (alliances des socialistes, des écologistes et des Engagés) ?

Ce sondage a été réalisé par l’institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel et la province. La marge d’erreur maximale est 4,4 % dans les trois régions.