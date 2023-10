Notre sondage politique : Vers un petit séisme politique à Bruxelles ? Le MR espère voler le leadership au PS

Les libéraux bruxellois enregistrent une jolie progression puisqu'ils n'avaient enregistré que 16,8 % aux élections de 2019 sous la férule de Didier Reynders. C’est également trois points de plus que lors de notre précédent sondage de février 2023.

De toute évidence, le MR bruxellois connaît une dynamique positive. Alors que son homologue wallon reste stable par rapport à son score électoral de 2019, il poursuit une progression régulière de sondage en sondage ces derniers mois.

David Leisterh, président du MR bruxellois, entend bien jouer les premiers rôles. Et mettre un terme à 20 années d'opposition dans laquelle son parti s’est enlisé tandis que le PS trustait la ministre-Présidence, avec Charles Picqué, puis Rudi Vervoort.

David Leisterh (38 ans) a pu, aux côtés d’Alexia Bertrand jusqu’à son départ pour l’Open VLD, insuffler une nouvelle dynamique au sein du MR bruxellois. Le départ de plusieurs figures importantes ces dernières années (Didier Reynders, Alain Destexhe, Armand De Decker etc.) a permis de rebattre les cartes et de rajeunir les cadres.

Confronté à un déficit de notoriété, David Leisterh et ses troupes ont choisi de jouer la carte d’une présence accrue sur le terrain, et en particulier dans les quartiers populaires où Didier Reynders était moins à l’aise.

Cela semble pour l’heure plutôt fonctionner.

Le MR a également pu surfer, à l’instar du PTB, sur le rejet d’une grande partie de la population de réalisations gouvernementales telles que le plan Good Move.

Appartenir à l’opposition, dans le contexte actuel, est probablement un atout. Alors que Georges-Louis Bouchez, président du MR, dégaine régulièrement la carte à double tranchant de la “participopposition”, David Leisterh peut bombarder sans retenue la majorité PS-Défi-Écolo/Groen-Vooruit-Open-VLD de ses critiques sans être taxé de déloyauté.

Un duel avec le PS

Alors qu’en 2019, le PS et Écolo étaient au coude à coude, c’est donc entre le PS et le MR que cela pourrait se jouer en 2024.

Le duel avec le PS d’Ahmed Laaouej (président de la fédération bruxelloise du PS) s’annonce serré et tendu. L'issue de ce bras de fer est cruciale. Car c’est au parti qui arrive en tête dans les urnes que revient d’ordinaire la main sur les négociations pour former un gouvernement, et a priori, désigner un ministre-président.

David Leisterh, moins querelleur que le président de son parti, veille toutefois toujours à conserver ses relations avec les autres partis. Le MR espère compter sur le soutien du partenaire libéral, l’Open VLD, avec qui les liens se sont resserrés. Mais aussi, pourquoi pas, d'autres partis francophones.

Les Engagés privilégieraient le MR

Les Engagés sont en embuscade. “Le PS dirigé par Caroline Désir ne serait pas le même que celui de Rudi Vervoort. Mais a priori, si nous sommes en position de peser, nous privilégierons l’alternance”, nous glisse un poids lourd du parti. Comprenez : une alliance avec le MR plutôt qu’avec le PS.

Ce sondage a été réalisé par l'institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l'âge, le niveau d'éducation, le statut professionnel et la province. La marge d'erreur maximale est 4,4% dans les trois régions.