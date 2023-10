Sondage politique : les jeunes électeurs séduits par le PS et le Vlaams Belang

Selon le sondage La Libre-RTBF-Kantar de ce mois d’octobre, c’est le Vlaams Belang qui est le mieux représenté chez les 34 ans et moins (- de 35 ans) en Flandre et le PS, côté francophone. Les socialistes obtiennent 34,5 % des intentions de vote des jeunes en Wallonie, soit davantage que leur score général (27,2 %). Ils font même encore mieux chez les primo-votants (18-24 ans), mais les données concernant cette sous-catégorie doivent être prises avec prudence dans le sondage en raison de la petite taille de l’échantillon.

Le MR fort chez les plus âgés

Le score du PTB (21,6 %) et d’Écolo (18,9 %) chez les jeunes wallons est également meilleur que leurs intentions de vote globales, contrairement au MR, aux Engagés et à Défi. Les libéraux sont les mieux représentés chez les électeurs de 50 ans et plus (30 %).

Les grandes tendances sont assez semblables en Région Bruxelloise, avec quelques variations significatives. Le MR y performe encore moins bien chez les jeunes (7,2 %), mais encore mieux chez les électeurs âgés (32,2 %). Et ce sont cette fois les écologistes qui sont les plus populaires chez les jeunes : 19,6 % pour Écolo et 9,1 % pour leurs collègues néerlandophones de Groen, des résultats sensiblement meilleurs que leur score global.

La constance de Vooruit

Groen obtient également de bons résultats chez les jeunes en Flandre (13,8 %), de même que le PTB/PVDA (12,2 %). Mais c’est donc le Vlaams Belang qui occupe la première position dans cette catégorie d’âge (21,9 %), faisant toutefois un peu moins bien que son score général (23,3 %).

Fait notable pour le parti d’extrême droite : il est bien représenté dans chacune des catégories d’âge (- de 35 ans, 35-54 ans, et + de 55 ans), atteignant ou dépassant les 20 % à chaque fois. Quant à Vooruit, il est d’une constance remarquable, tournant autour des 16 % dans chaque catégorie, alors que les autres partis connaissent des variations parfois très importantes.