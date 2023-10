Sondage politique : les socialistes en position de force pour prendre le poste de Premier ministre

L’Open VLD, le parti du Premier ministre, est le grand perdant du sondage La Libre-RTBF, réalisé par l’institut Kantar. Il pointe en septième et dernière position en Flandre, à 7,9 % des intentions de vote. Il enregistre la perte la plus importante depuis les élections de 2019 (- 5,6 points), tous partis et toutes régions confondus, et il s’écrase par rapport au dernier sondage (12,1 %), publié en février.

Les résultats de notre sondage en Flandre ©IPM Graphics

L’Open VLD souffre de ses déchirements internes. Le fait de détenir le poste de Premier ministre ne lui a pas permis de capitaliser dans les intentions de vote, au contraire. Pour expliquer ce mauvais état de forme, les analystes ont régulièrement pointé la dissonance entre les positions des libéraux flamands et les décisions prises par le gouvernement.

Un bateau à la dérive

De précédents sondages plaçant l’Open VLD sous la barre des 10 % avaient poussé le président Egbert Lachaert à la démission, fin juin. Il avait été remplacé par Tom Ongena, perçu comme l’homme de paille d’Alexander De Croo. En réaction, la députée flamande Els Ampe avait claqué la porte du parti, dénonçant les conditions dans lesquelles M. Ongena avait été élu, fin septembre. Bref, l’Open VLD est un bateau à la dérive.

Alexander De Croo ©JC Guillaume

Le Crisp (le Centre de recherche et d’information socio-politiques) a calculé le nombre de sièges que chaque parti obtiendrait à la Chambre (parlement fédéral) sur la base des résultats du sondage. De telles projections sont toujours à manier avec précaution puisque des sièges basculent parfois d’un parti à l’autre pour quelques dixièmes de pourcent.

Deux grands choix de coalition devraient émerger au lendemain des élections. Les mêmes qu'en 2019 : une reconduction de la Vivaldi ou une Bourguignonne renforcée par le CD&V.

Ces projections permettent néanmoins – et ce n’est pas une surprise – de constater que deux grands choix de coalition devraient émerger au lendemain des élections. Les mêmes qu’en 2019. Soit une reconduction de la majorité Vivaldi, qui associe les socialistes (PS et Vooruit), les libéraux (MR et Open VLD), les écologistes (Écolo et Groen) et le CD&V. Elle réunirait 82 sièges sur 150. Soit une Bourguignonne, avec les socialistes, les libéraux et la N-VA, mais renforcée par le CD&V. Elle obtiendrait 86 sièges.

Les projections en sièges sur base des résultats de notre sondage ©IPM/Crisp

Dans ces deux cas de figure, l’Open VLD serait le parti le plus faible de la coalition. Lors de la mise en place de la Vivaldi, en octobre 2020, l’Open VLD était déjà un parti moyen de la majorité. La désignation d’Alexander De Croo comme Premier ministre avait davantage tenu à des circonstances politiques qu’à l’arithmétique électorale : l’alternance francophone-néerlandophone au 16 (après Charles Michel et Elio Di Rupo), la neutralisation entre les personnalités du PS (Paul Magnette) et du MR (Sophie Wilmès), un rééquilibrage avec un libéral Premier ministre dans une majorité qui penche à gauche… Autant de circonstances qui ne seront plus (toutes) réunies en 2024, sans compter l’effondrement annoncé de l’Open VLD.

Belang et PTB, premières forces politiques

À l’inverse, les socialistes se portent bien dans le sondage. Le PS se tasse à Bruxelles, mais progresse un peu en Wallonie. Tandis que Vooruit confirme son excellente forme en Flandre. Ensemble, ils formeraient – et de loin – la première famille politique à la Chambre, avec 33 sièges (19 pour le PS, 14 pour Vooruit), en progression par rapport à 2019 (+ 4 sièges).

Résultats de notre sondage en Wallonie ©IPM Graphics

Les résultats de notre sondage à Bruxelles ©IPM Graphics

Que ce soit dans une configuration Vivaldi ou Bourguignonne, ces deux partis seraient clairement en mesure de revendiquer le 16. Le président du PS, Paul Magnette, ne fait pas mystère de son intérêt pour la fonction. Du côté de Vooruit, le président Conner Rousseau ou le vice-Premier ministre Frank Vandenbroucke doivent sans doute y songer de temps en temps.

Enfin, le sondage La Libre-RTBF-Kantar confirme aussi la forte progression des partis extrêmes. Le Vlaams Belang (extrême droite) est premier en Flandre, alors que le PTB (extrême gauche) est troisième en Wallonie et à Bruxelles. Ils seraient premiers ex aequo à la Chambre, avec 21 sièges chacun (le PTB/PVDA est un parti unitaire). Sauf énorme surprise, ces deux formations n’entreront toutefois pas en ligne de compte pour la formation du futur gouvernement fédéral.

Ce sondage a été réalisé par l’institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel et la province. La marge d’erreur maximale est 4,4 % dans les trois régions.