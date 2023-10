A Bruxelles, une note de Sven Gatz jugée "imbuvable": "Si on accepte toutes ses demandes, le PTB est à 40% aux élections de 2024"

Le confection du budget n'a rien d'une promenade de santé en Région Bruxelles-Capitale. "Atteindre l'objectif est plus compliqué que ce ne l'a jamais été sous ces gouvernement, au vu de la proximité des élections mais surtout, au vu des chiffres du budget", ajoute un membre de l'exécutif. "L'objectif reste d'aboutir à un accord ce week-end."

L'exécutif dirigé par Rudi Vervoort (PS) a jusqu’à dimanche pour envoyer une première épure de son budget à l’Union européenne.

Les discussions avaient mal débutées jeudi dernier lorsque Sven Gatz (Open VLD), ministre bruxellois du Budget, a quitté la table en cours de réunion, mécontent de la modestie des efforts budgétaires auxquels consentaient ses collègues ministres. Un coup de pression, selon certains.

Le libéral flamand a remis son ouvrage sur le métier pour amener une nouvelle proposition à ses collègues.

Le gouvernement bruxellois s'est à nouveau réuni ce jeudi pour analyser la note de Sven Gatz. Elle est jugée tout à fait "imbuvable" par les partis de gauche.

Dans ce document envoyé aux autres membres du gouvernement, Sven Gatz préconise un effort budgétaire global de plus de plus de 360 millions d'euros. Et même plus de 600 millions au total en y ajoutant les réformes en recettes et en dépenses, qui intègrent la fin des provisions conséquentes liées à l'accueil de réfugiés ukrainiens et à la crise énergétique.

L'effort structurel réclamé comprend une réduction de 3% des dépenses de personnel sur la totalité des emplois de la Région bruxelloise, pour un montant de 50 millions d'euros. Le ministre du budget préconise également de grosses économies dans les frais fonctionnement de l'ensemble des administrations. Au Service public régional de Bruxelles (SPRB), cela signifierait la fin des nouveaux engagements, même pour renouveler les postes vacants.

Il est également proposé de rogner sur les investissements, en postposant certains investissements en mobilité et en logement social. La question du Métro nord ne sera toutefois probablement pas tranchée sous ce gouvernement.

Sven Gatz propose aussi, et c'est sans doute le point qui fâche le plus à gauche, une réduction de près de 80 millions d'euros des subsides facultatifs.

Ces subventions, qui ne sont pas réglées par une loi spécifique, sont d'ordinaires attribuées à des asbl ou à certaines communes.

"Parmi ces montants, il y a aussi beaucoup de subventions structurelles. Si vous les supprimez de manière aveugle, cela reviendra à licencier du personnel du jour au lendemain le 1er janvier", pointe-t-on, à gauche.

"Les diminuer serait une bonne chose pour limiter le fait du prince et éviter qu'en période électorale, certains n'arrosent leurs petits copains", rétorque une autre source politique.

Les 360 millions d'euros effort préconisés par Sven Gatz sont donc jugés fortement excessifs par les socialistes, Ecolo et Groen, qui y voient une position de négociations de base, volontairement exigeante, pour obtenir le plus possible, au final. Et se positionner électoralement comme l'homme qui assainit les finances de Bruxelles.

Le ministre de l'Emploi Bernard Clerfayt (Défi), de son côté, se pose aux côtés de l'Open VLD en défenseur de l'orthodoxie budgétaire. Sauf quand cela concerne ses matières, soufflent certains.

Et pourtant, cette somme est moindre que la somme de 584 millions d'euros que le comité de monitoring avait jugé nécessaire pour revenir à l'équilibre budgétaire, hors investissements stratégiques, dès 2024.

La dette de la Région, en effet, s'est creusée plus que prévu ces dernières années. Bémol, si tous les partis sont d'accord pour réaliser des économies linéaires, aucun ministre ne veut que les économies se fassent sur le dos de ses propres matières.