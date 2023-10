Elections 2024: les provinces wallonnes réclament davantage de moyens

À lire aussi

Le financement de ces zones de secours a représenté un défi pour les autorités provinciales ces dernières années, alors qu'à partir de 2024, 60% de la part relevant des communes doit passer aux mains des provinces. En cinq ans, un demi-milliard d'euros a ainsi été dégagé pour soulager les finances communales, souligne l'APW dans son mémorandum, une "prouesse", à l'en croire.

Pour 2025 cependant, l'incertitude règne. "La trajectoire budgétaire s'arrête à 2024" et la suite dépendra des futurs gouvernements, explique Annick Bekavac, directrice de l'APW. Or, les provinces wallonnes sont "à la corde". "Si on nous demande plus d'argent, cela ne sera pas possible", prévient-elle.

À lire aussi

Les provinces wallonnes demandent notamment au Fédéral d'"assumer sa juste part du financement des zones de secours", c'est-à-dire 50% du budget alors que pour l'instant, "moins de 20%" sont pris en charge par l'État fédéral, dénonce l'APW.

Elles souhaitent également que de nouveaux moyens budgétaires soient dégagés, notamment en réévaluant à la hausse le fonds des Provinces ou en réformant la fiscalité provinciale.