La transparence promise sur l’octroi des subsides wallons tarde à se concrétiser : “Pour 2023, il n’y a que 3 subsides répertoriés”

Le citoyen curieux découvrait à l’époque que le ministre Di Antonio (CDH) avait octroyé un subside de 300 euros à l’ASBL ArtGeo dans le Hainaut pour l’organisation d’un atelier de création de bijoux. Il pouvait aussi apprendre que Valérie De Bue (MR) avait subsidié, à hauteur de 500 euros, l’association de parents de Falmignoul pour un trail des familles, que René Collin (CDH) donnait 2 000 euros à Accordéonsnous.org pour un festival international d’accordéon ou encore que Willy Borsus (MR) accordait un subside de 750 euros à l’association wallonne du cheval de trait belge pour l’organisation d’un concours de poulain.

Mais, cinq ans plus tard, que reste-t-il de cette promesse ? Cette question, deux députés wallons, l’un de la majorité (Stéphane Hazée pour Écolo) et l’autre de l’opposition (François Desquesnes pour les Engagés) l’ont posée au ministre-Président wallon, Elio Di Rupo (PS). François Desquesnes lui a demandé pourquoi “en 2021, 3 005 subsides sont répertoriés, mais à peine deux pour le ministre Henry et deux pour la Ministre De Bue”, pourquoi en 2022, “à peine 179 subsides sont répertoriés pour environ 20 millions d’euros, une paille dans la masse des subsides wallons” et pourquoi, en 2023, “il n’y a que 3 subsides qui sont répertoriés !”.

Stéphane Hazée de son côté a demandé au ministre-Président ses “ambitions pour la mise en œuvre de ce cadastre”. Et si un dispositif décrétal était “en cours d’élaboration pour consolider le travail et éviter les difficultés dans lesquels le Gouvernement s’est trouvé en début de législature, vu l’établissement hors cadre du cadastre lancé en 2018”. Il semblerait, en effet, que le site internet lancé en 2018 ne respectait pas certains critères légaux.

Elio Di Rupo a précisé que le site subventions.wallonie.be est en cours de modernisation et que certains changements étaient déjà visibles. Néanmoins, ce travail prend du temps puisque chaque “administration wallonne doit récolter les données et les informations dans un canevas très précis”. Il qualifie néanmoins ce travail de “fastidieux mais nécessaire”. Et promet que “la finalisation de la mise à jour des données 2021 et celles de 2022 est en cours”. “Elles seront injectées en décembre de cette année dans le site du cadastre”, a-t-il énoncé.

Peu convaincu par la réponse du ministre-Président, le député Les Engagés, qui se demandait pourquoi il n’y avait pas “de modules permettant d’extraire toutes les données relatives aux subsides de manière mécanique”.