Le vote obligatoire bénéficie surtout au Vlaams Belang, selon une étude

Les participants à cette étude ont été interrogés en 2019, année des dernières élections en Belgique. La moitié des répondants (50,2%) assurent qu'ils iraient encore voter même si ce n'était plus une obligation, tandis que 21,6% ne le feraient plus. Les plus participatifs se retrouvent chez Groen (74%). Les électorats de l'Open Vld (58,7%) et du sp.a (59,4%), devenu Vooruit depuis, s'affichent aussi au-dessus de la moyenne.

En 2019, environ 15% des électeurs ne se sont pas présentés au bureau de vote, ou ont voté blanc ou nul. Parmi ces absentéistes ou abstentionnistes, 61,3% disent qu'ils n'iraient plus voter si l'obligation était supprimée. "La participation des électeurs aux élections déterminera à l'avenir le sort de plusieurs partis", soulignent les chercheurs.

L'obligation de participer au scrutin a été supprimée en Flandre en 2021 pour les élections locales de l'automne 2024. La Belgique a été le premier État à instaurer l'obligation de vote en 1893, afin de lutter contre l'absentéisme et d'assurer l'égale participation au vote de toutes les composantes de la population, selon le Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP).