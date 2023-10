Malgré son pas de côté, la popularité de Sophie Wilmès à Bruxelles ne se dément pas

54,4 % des sondés souhaitent voir la députée MR et ancienne Première ministre jouer un rôle.

”Moins elle est présente et plus elle est populaire”, entend-on régulièrement chez les Libéraux. Reste à savoir si cette popularité se conservera aussi bien une fois que celle qui a discrètement repris son poste de Première échevine à Rhode-Saint-Genèse reviendra de plain-pied dans l’arène politique. Sophie Wilmès devrait être tête de liste bruxelloise à la Chambre.

Le Premier ministre Alexandre De Croo (50,7) occupe la seconde place du classement, tandis que Paul Magnette arrive un cran derrière aux (37,6 %).

La popularité de Frank Vandenbroucke (Vooruit) est moins attendue. Le ministre fédéral de la Santé, nettement moins médiatique depuis la fin de la crise Covid, arrive 4e (37,1 %) à un cheveu de Paul Magnette. Signe, sans doute, que la prudence dont il a fait preuve durant l’épidémie a été appréciée par une partie de la population. Et que, paradoxalement, des décisions impopulaires peuvent rendre populaire.

Hadja Lahbib n’a pas souffert de l’Irangate

Le score de celle qui a succédé à Sophie Wilmès comme ministre des Affaires étrangères est également remarquable. Hadja Lahbib récolte 35,9 % d’opinion favorables et obtient le 5e meilleur score bruxellois. Elle ne semble guère avoir souffert de son implication dans l’Irangate.

C’est surtout à Bruxelles que l’ancienne présentatrice du JT de la RTBF performe puisque son score y est près de 10 % plus important qu’en Wallonie.

La même analyse est de mise pour Georges-Louis Bouchez (6e du classement), président du MR, qui récolte 35,2 % d’opinions favorables à Bruxelles, mais seulement 29,8 % en Wallonie. L’inverse, pour celui qui pourrait occuper la tête de liste fédérale en Hainaut, eut été plus utile… Le président du MR bruxellois, David Leisterh, qui ambitionne le poste de ministre-Président bruxellois, obtient quant à lui un score très timide. Il se classe 29e sur 30 personnalités sondées, avec 22,2 % des sondés qui souhaitent le voir jouer un rôle.

Caroline Désir est la plus populaire des socialistes bruxellois

Côté socialiste, il est intéressant de noter le bon score de Caroline Désir (PS), ministre de l’Éducation. Avec 35 % d’opinions favorables, l’Ixelloise arrive en septième position. Cette donnée est intéressante à observer alors que le PS bruxellois doit encore trancher sur la question de sa future tête de liste bruxelloise. Caroline Désir, que certains verraient bien endosser la ministre Présidence de la Région en 2024, est souvent citée pour occuper cette place. Son score personnel dépasse celui des trois autres personnalités pressenties pour ce poste, Rudi Vervoort (32,8 %), Ahmed Laaouej (25,3 %) et dans une moindre mesure, Philippe Close (27,7 %).

Enfin, François De Smet, président de Défi, semble percer dans les classements individuels puisqu’il récolte 31,9 % d’opinions favorables. Il devance de plusieurs points son chef de file au gouvernement bruxellois, Bernard Clerfayt (26,4 %).

Les verts ne sont pas à la fête

Les élus écologistes ne sont pas à la fête en Région bruxelloise. La première personnalité Ecolo, Jean-Marc Nollet, n’arrive qu’en 23e position, devant Zakia Khattabi (25e) et Alain Maron (28e).

Plus largement, les personnalités strictement actives au niveau de la Région bruxelloise ne sont pas plébiscitées. Cela indique un déficit d’image pour les membres de l’exécutif bruxellois.

Le ministre-Président bruxellois, Rudi Vervoort (PS) est le premier représentant (10e) du gouvernement bruxellois. Le premier élu local est Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles (15e).

Ce sondage a été réalisé par l’institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2014. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel et la province. La marge d’erreur maximale est 4,4 % dans les trois régions.