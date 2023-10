Notre sondage politique : la N-VA et le Vlaams Belang seraient les deux premiers partis flamands en Région bruxelloise

L’Open VLD suit avec 3,3 %, devant Vooruit (1,3 %).

Les résultats de notre sondage à Bruxelles ©IPM Graphics

Le vote des électeurs néerlandophone suit, et ce n’est pas du tout l’habitude, la même tendance en Région bruxelloise qu’en Flandre. Les chiffres des partis néerlandophones doivent toutefois être analysés avec davantage de prudence sachant que l’échantillon de personnes interrogées est plus faible à Bruxelles.

En termes de sièges, selon les projections du Centre de recherche et d'information socio-politiques (Crisp), la N-VA récolterait 5 sièges et gagnerait ainsi deux sièges par rapport à 2019. Le Vlaams Belang obtiendra quant à lui 4 sièges, soit trois de plus qu’en 2019.

Selon ces projections, les deux partis nationalistes ne seraient ainsi qu’à un siège de la majorité dans le rôle linguistique néerlandais en 2024…

Groen perdrait quant à lui un député et n’en aurait plus que 3, de même que l’Open VLD. Vooruit et le PVDA se contenteraient d’un siège tandis que le CD&V disparaîtrait du Parlement bruxellois… ”Il faut être particulièrement prudent avec les résultats et la projection du côté néerlandophone car le nombre de personnes sondées est très réduit, précise toutefois le Crisp. Mais aussi parce que demeure une grosse inconnue par rapport aux listes qui seront en présence et aux éventuels groupements de listes. Le nombre de listes était beaucoup plus nombreux en 2019 que ce que reprend le sondage, ce qui explique l’existence ici d’un réservoir de voix important.”

Le signal, toutefois, a de quoi inquiéter les partis francophones, surtout à gauche. Si la montée du Vlaams Belang au gouvernement bruxellois paraît exclue en raison de l’existence du cordon sanitaire, cela n’est pas le cas pour la N-VA.

Rudi Vervoort n'exclut pas de gouverner avec la N-VA

Rudi Vervoort (PS), interrogé par La Libre en janvier 2023, n’excluait pas la scénario d’un gouvernement réunissant PS et N-VA en Région Bruxelles-Capitale. “Si on n’a pas le choix, comment faire autrement ? On ne va pas bloquer nos institutions, soulignait le ministre-Président bruxellois. Cela fait partie des scénarios possibles pour Bruxelles, et j’assume pleinement de le dire, car c’est mathématique. Et que ce n’est pas mon choix.”

En effet, en Région bruxelloise, chaque groupe linguistique dispose de sa propre autonomie pour former une majorité. En d’autres termes, les néerlandophones forment leur majorité, les francophones en font de même, et ensemble ils se réunissent pour former le gouvernement bruxellois, sans qu’en théorie l’un puisse avoir son mot à dire sur le choix de l’autre.

Dans ce schéma, la N-VA apparaît de plus en plus difficilement contournable à Bruxelles, au vu de sa montée en puissance et de l’affaiblissement de ses concurrents.

Ce sondage a été réalisé par l’institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel et la province. La marge d’erreur maximale est 4,4 % dans les trois régions.