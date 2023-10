Pourquoi la Belgique va (peut-être) pouvoir livrer des F-16 à l’Ukraine à partir de 2025

À lire aussi

”La Défense est chargée de mettre tout en œuvre pour rendre possible la cession d’avions F-16 à l’horizon 2025”, dit à La Libre Ludivine Dedonder. Mais, rappelle-t-elle, “la décision finale d’octroi des F-16 sera prise en temps utile par le gouvernement aux responsabilités à ce moment-là”.

Ludivine Dedonder (PS), ministre de la Défense. ©AFP or licensors

Le MR estimait mercredi encore qu’il fallait pouvoir livrer des avions dès l’an prochain. “J’ai toujours dit qu’il n’était pas possible de donner tout de suite des F-16. Certains en doutaient. Maintenant, ils sont bien obligés, étude à l’appui, de se rendre compte que c’est la réalité, répond la ministre. On a pu prendre cette décision ensemble en connaissance de cause.”

Des F-16 déclassés ou en état de combattre ?

Mais pourquoi ce qui semblait compliqué, si pas impossible, il y a peu, est aujourd’hui réalisable ? La Défense a établi, il y a plusieurs années, un calendrier de retrait des F-16 en fonction de la montée en puissance de leurs successeurs, les F-35. Ce planning prévoyait de conserver les vieux F-16 pour les cannibaliser, c’est-à-dire pour y piocher des pièces de rechange afin d’entretenir les appareils encore en état de vol. C’est cet élément qui a évolué en raison de la guerre en Ukraine.

Il ne sera plus nécessaire de cannibaliser les vieux appareils parce que le gouvernement a acté la décision d’acheter des pièces de rechange pour les avions encore opérationnels. L’argent nécessaire viendra du fonds de soutien à l’Ukraine qui sera constitué à partir des avoirs russes gelés en Belgique.

“On verra en combien de temps on peut se procurer des pièces de rechange et la Défense adaptera le planning de retrait des F-16. On va pouvoir en libérer plus rapidement [pour l’Ukraine]”, conclut la ministre Dedonder.

Il est probable que certains F-16 qui seront envoyés en Ukraine auront dépassé la limite d’utilisation des 8 000 heures de vol (et auront été déclassés), mais l’espoir est bien de fournir aussi des avions en état de combattre.