Sondage politique : voici la principale préoccupation des électeurs belges

Dans le cadre du sondage politique “Le choix des Belges”, réalisé par l’institut Kantar pour La Libre et la RTBF, il a été demandé aux personnes interrogées les thèmes qui détermineraient leur vote (les sondés pouvaient choisir plusieurs thèmes) si les élections avaient lieu demain. Qu’en retenir ?

Un enjeu cardinal pour quatre partis sur six

D’abord, que quelque 40,6 % des Wallons ont mentionné la thématique “revenus et pouvoir d’achat” comme l’une de celles qui déterminera leur vote. Ce résultat est sensiblement supérieur à celui du deuxième enjeu en ordre d’importance, la fiscalité, désignée par 26,3 % des sondés.

En Région bruxelloise aussi, l’enjeu du pouvoir d’achat arrive nettement en tête, pointé par 36,4 % des sondés, devant les soins de santé (21,3 %). En Flandre, il est certes premier (29,2 %), mais talonné par l’immigration (28 %).

Sondage le choix des Belges. ©IPM Graphics

Fait notable côté francophone, le pouvoir d’achat est la principale préoccupation – et de loin – des électeurs de quatre partis sur six : PS, PTB, MR et Défi (de manière un peu moins nette). Les principales préoccupations des électeurs d’Écolo sont sans surprise le climat et l’environnement. Tandis que les préoccupations sont moins clairement identifiables chez les électeurs du mouvement Les Engagés, qui, outre le pouvoir d’achat, pointent la fiscalité, les soins de santé, le climat et l’environnement, ou encore l’enseignement, avec pas mal de variations entre Wallons et Bruxellois.

Un pouvoir d’achat en baisse

L’importance accordée au pouvoir d’achat par les sondés n’est pas étonnante en regard de la manière dont les Belges voient celui-ci évoluer. Selon le sondage La Libre-RTBF, quelque 60,3 % des Wallons disent que leur pouvoir d’achat a diminué en 2023 pour 56,7 % des Bruxellois et 53,1 % des Flamands.

Sondage le choix des Belges. ©IPM Graphics

Corollaire, près d’un Wallon sur quatre (23,9 %) et plus d’un Bruxellois sur cinq (22,2 %) disent ne pas parvenir à payer l’ensemble des soins de santé dont ils auraient besoin (médicaments, dentiste ou consultation médicale, par exemple) contre un peu plus d’un Flamand sur dix (12,6 %).

©OLIVIER PAPEGNIES / COLLECTIF HU

L’économiste Philippe Defeyt (ancien secrétaire fédéral d’Écolo) a analysé l’évolution du pouvoir d’achat ces dernières années. Selon ses calculs, le revenu disponible net moyen par personne a… augmenté en 2023. “Mais il n’y a pas de contradiction entre les chiffres macroéconomiques et le ressenti des gens”, souligne-t-il. Et ce, pour trois raisons. Un : “Il y a une différence de prix entre ce qu’on achète tous les jours, comme l’alimentation, et ce qu’on achète plus rarement, comme du mobilier. Or l’alimentation a augmenté de 15 % en un an… Les gens ne voient pas leur pouvoir d’achat moyen, mais ce qu’ils vivent au quotidien”.

Deuxième raison : “Les parcours de vie des gens. Par exemple, un couple qui se sépare ne perd pas en pouvoir d’achat, mais le niveau de vie des deux personnes va diminuer”. Enfin trois : “Les comportements de consommation. Dans nos sociétés, les envies augmentent plus vite que les besoins”.

Une réforme de l’État ne préoccupe pas grand monde

Il y a les enjeux qui préoccupent les Belges et puis ceux qui leur passent au-dessus de la tête. Parmi ceux-ci : une future réforme de l’État, que la N-VA réclame à cor et cri. À peine 4,2 % Wallons et 5,7 % des Bruxellois jugent qu’il s’agit d’une thématique importante en vue des élections, et à peine plus en Flandre, avec 9,6 % des sondés. Parmi les électeurs des différents partis, seuls ceux de la N-VA (pour 22,5 % d’entre eux) accordent une certaine importance à une réforme de l’État. Et encore, cette thématique n’arrive qu’en cinquième position en ordre d’importance chez ces électeurs-là.

Dans le même ordre d’idées, des thématiques comme la défense, la politique internationale, la culture ou la mobilité interviennent peu dans le vote des gens.

L’immigration, enjeu important en Flandre

Les principaux enjeux pointés par les sondés diffèrent peu entre les trois Régions du pays. À une exception près : l’immigration. Elle est la deuxième préoccupation des électeurs flamands (28 % des sondés la citent), mais la quatrième à Bruxelles (18,1 %) et seulement la douzième (11,3 %) au sud du pays.

En Flandre, sans surprise, l’immigration est un enjeu cardinal pour pas moins de 62,1 % des électeurs du Vlaams Belang (extrême droite), premier parti au nord du pays dans le sondage La Libre-RTBF. Elle est également la première préoccupation des électeurs de la N-VA (33,1 %). Côté francophone, seuls les électeurs du MR y accordent une certaine importance.

Sondage le choix des Belges. ©IPM Graphics

Ce sondage a été réalisé par l’institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel et la province. La marge d’erreur maximale est 4,4 % dans les trois régions.