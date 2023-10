En cas d’accident lié à l’état des routes, vous pouvez être indemnisé

Le problème rencontré par de nombreux automobilistes réside dans la charge de la preuve. Certains dégâts ne sont pas visibles de suite – une crevaison lente due à un nid-de-poule par exemple. Il est alors plus compliqué de se faire indemniser. Lorsqu’un accident se produit, il n’est pas toujours évident non plus de déterminer si la cause de celui-ci est liée à l’état de la voirie ou à une autre cause. D’autant que le plaignant doit communiquer, notamment, des photos et un devis réalisé par un garagiste. “Il est cependant évident que lorsque les circonstances de l’accident ne sont pas claires et que les séquelles subies par les parties sont lourdes, le dossier est porté devant les tribunaux qui détermineront les différentes responsabilités et le montant des indemnisations, s’il y a lieu”, expliquait le ministre wallon en charge des Infrastructures routières, Philippe Henry (Écolo) à une députée wallonne qui l’interrogeait sur les procédures à suivre.

Le ministre a aussi rappelé que toutes les informations relatives à ces procédures sont disponibles sur le site internet de la Région wallonne, dans le volet Mobilité et infrastructures. Il précise par ailleurs qu’une application a été mise en œuvre au niveau de l’administration pour accélérer le traitement des dossiers. “Près de la moitié des plaintes reçues font l’objet d’une indemnisation amiable dans le cadre d’une transaction”, explique enfin le ministre. Lequel annonce que la création d’une application à destination des usagers est en cours de conception.

C’est la Sofico qui décide

Précisons que dans le cas d’une procédure à l’amiable, c’est à la Sofico de juger si les éléments de preuves rapportés sont suffisants. “En outre, différentes circonstances peuvent entraîner l’exonération, totale ou partielle, de la responsabilité de la Sofico (comme, par exemple, la faute de la victime)”, explique la société publique sur son site Internet.

Ces 2,7 millions d’indemnités versées en 2022 représentent 350 plaintes liées essentiellement à l’état des routes et à la signalisation. Un chiffre en baisse alors que les montants des indemnités augmentent. Pour l’exemple, en 2013, 699 plaintes avaient été jugées recevables pour un montant total d’indemnités de 372 000 euros. En 2015, 205 plaintes étaient recevables pour un montant de 520 000 euros d’indemnités.