Un renouvellement des cadres, une dynamique enclenchée, mais peu de femmes: voici ce qu’il faut retenir du casting électoral des Engagés

Un nom n’est pas encore connu, celui de la tête de liste dans la circonscription de Mons pour le Parlement wallon. Le parti a fait savoir qu’il s’agira d’une femme issue de la société civile, mais que cette dernière ne pouvait pas encore se dévoiler pour des raisons professionnelles. Mais que retenir de ce casting qui a animé la rentrée politique ?

1. Un renouvellement des cadres facilité par les départs

Un nouveau parti, Les Engagés, né de la refondation du CDH. Un nouveau manifeste. De nouvelles orientations politiques. Il ne manquait que les nouveaux visages. Ils sont désormais connus : l’ancien patron des patrons wallons Olivier de Wasseige, l’épidémiologiste Yves Coppieters, l’ex-députée wallonne MR Lyseline Louvigny, le recteur de l’UCLouvain Vincent Blondel, la journaliste Armelle Gysen, l’ancien patron de l’aéroport de Charleroi Jean-Jacques Cloquet, la vice-présidente de la Mutualité chrétienne Élisabeth Degryse… Sans oublier l’ancien ministre MR Jean-Luc Crucke et le fondateur de Medi-Market Yvan Verougstraete, arrivés plus tôt chez Les Engagés.

À lire aussi

Maxime Prévot entendait renouveler les cadres de son parti. Il y est arrivé. Sur les 19 personnes désignées têtes de liste pour 2024, 12 ne l’étaient pas cinq ans plus tôt sous la bannière CDH (en incluant Jean-Luc Crucke, qui s’était présenté pour le MR), et 6 n’étaient même pas en politique.

Ce renouvellement a toutefois été facilité par les départs. Les députés sortants André Antoine, Catherine Fonck, Alda Greoli, Céline Fremault, René Collin ou Georges Dallemagne, tous têtes de liste lors des élections de 2019, ont annoncé leur retrait pour 2024. Les nouveaux venus n’ont pas eu à prendre leur place, de quoi éviter des déchirements internes souvent douloureux.

À lire aussi

2. À peine un quart des têtes de liste sont des femmes

Sur les 19 têtes de liste, 5 sont des femmes, à peine une sur quatre. Les Engagés ont creusé le déséquilibre déjà présent en 2019 au temps du CDH, avec 13 hommes et 6 femmes. “Tu es un homme blanc, 55 ans et tu souhaites te reconvertir ? Ne cherche plus, Les Engagés ont une tête de liste pour toi […]”, avait ironisé la députée wallonne Rachel Sobry (MR) sur le réseau X (ex-Twitter), fin septembre.

Les Engagés avaient peu apprécié la remarque et, dans leur communication, avaient mis en avant leurs figures féminines, comme Marie Jacqmin (tête de liste régionale à Huy-Waremme) et Élisabeth Degryse (tête de liste fédérale à Bruxelles). Mais le constat demeure : le déséquilibre est patent.

3. Une dynamique positive est enclenchée

Cela doit faire du bien au moral. Le CDH, puis Les Engagés ont été abonnés aux mauvaises nouvelles. Des résultats électoraux en berne, des sondages inquiétants, des querelles intestines qui éclatent au grand jour (sur le foulard islamique, l’abattage rituel ou certaines orientations prises par le nouveau manifeste, par exemple)… Mais depuis la rentrée, le parti surfe sur une communication positive autour de l’arrivée de personnalités issues de la société civile.

Les deux sondages politiques parus tout récemment (celui d’Ipsos et de Kantar, publié par La Libre et la RTBF) permettent difficilement de mesurer dans les intentions de vote la dynamique positive qui semble porter Les Engagés pour le moment, car les coups de sonde ont été réalisés avant la fin de l’annonce du casting du parti. Mais les réactions du MR et de Défi, concurrents directs des Engagés au centre-droit de l’échiquier politique, sont sans doute le meilleur baromètre. Les membres de ces deux partis sont ceux qui ont le plus commenté le mercato des Engagés. Souvent pour le dénigrer. Signe sans doute d’une certaine nervosité, alors que ces deux formations sont traversées par des dissensions internes.

À lire aussi