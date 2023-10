Catherine Moureaux révoquée pour inconduite ? “La bourgmestre semble être au cœur de plusieurs incidents troublants”

Dans une interview accordée à la RTBF, Rachid Ben Salah affirme avoir adressé un courrier au gouvernement bruxellois dans le but de demander la révocation de la bourgmestre de Molenbeek. “L’objectif de ma plainte ? Ramener de la sérénité dans le débat politique communal. Elle vise à sauvegarder nos institutions et à rappeler au personnel politique qu’à un moment, quand la coupe est pleine, il existe des articles de loi qui permettent de dire 'stop'. La démarche et son éventuel aboutissement seraient inédits. Néanmoins, l’idée est de rappeler que le respect des droits du personnel communal, du personnel politique ou des citoyens doit être préservé”.