L’occasion d’aborder les grandes montées de violences au Proche Orient, et si elles ont un impact en Belgique. “On a des craintes même si on n’a pas de signaux qu’un attentat va être commis, mais des cellules terroristes ont été démantelées. Nos services sont vigilants”.

Avant de poursuivre. “On a un problème en Belgique : on a cru que la menace terroriste est derrière nous mais elle est toujours là. Cela a causé des problèmes de personnel. La Sûreté est au rendez-vous mais elle est sur les genoux. Il ne faut pas imaginer que la menace terroriste islamiste est derrière nous aujourd’hui”.

Pour le politicien, la récente attaque en France n’est pas un hasard. “Il y a un lien. Nos services de renseignement savent qu’il y aura des impacts plus ou moins graves en Europe, compte tenu d’une situation qui se dégrade au Moyen Orient”.

Le député fédéral critique également la posture du PTB. “Je veux qu’on sanctionne l’apologie du terrorisme. Je vise le PTB et Raoul Hedebouw, qui a dit qu’il y a un droit de résistance du peuple palestinien. Alors que le Hamas est un groupe terroriste. Il minimise et justifie tout cela […]. La démarche du PTB, qui fait son beurre électoral sur ce conflit, est totalement indigne, abjecte et répugnante”.

De son côté, l’ancien ministre fédéral assure ne pas prendre position dans cette guerre. “Quand des civils meurent dans un conflit, on condamne. Il ne s’agit pas de condamner explicitement expressément un camp plutôt qu’un autre”.

Avant de conclure. “Il faut distinguer les Palestiniens du Hamas. Le Hamas est un mouvement terroriste, et il ne faut avoir aucun scrupule à ce niveau-là. On doit comprendre Israël, qui défend son territoire et qui protège ses citoyens”.