La Belgique libère 2 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire aux Palestiniens

Les réserves en eau, en nourriture et en carburant s'épuisent à Gaza, alors qu'un mouvement massif de population est en cours, du nord vers le sud de l'enclave palestinienne, selon les travailleurs humanitaires des Nations unies. Les hôpitaux n'ont plus que 24 heures de carburant disponible pour faire fonctionner leurs générateurs d'urgence, a indiqué lundi le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (UN-OCHA). Une panne des générateurs mettrait des milliers de patients "en danger immédiat", selon le dernier rapport de l'organisation.

Cette dernière estime à 294 millions de dollars les besoins des trois prochains mois à Gaza et dans la région.

"Les besoins humanitaires dans la région vont croître de manière exponentielle dans les prochaines heures, jours et semaines. Une solidarité internationale sera nécessaire pour la recevoir", selon Mme Gennez. Elle souligne que la Belgique est le deuxième plus important contributeur au fonds des Nations unies pour les territoires palestiniens (8 millions d'euros en 2023 et en 2024), auxquels s'ajoutent les 2 millions de ce lundi.

