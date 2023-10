Le gouvernement bruxellois renonce à retrouver l’équilibre budgétaire en 2024 : “La prochaine législature sera très dure”

”Nous n’avons pas atteint cet objectif, nous confirme Sven Gatz. Le résultat final sera une économie de 150 millions d’euros. On est parvenu à diminuer le déficit d’un quart.” Il se console toutefois en soulignant que la trajectoire vers ce retour a été amorcée.

C’est donc quatre fois moins que ce que préconisait le libéral flamand lui-même. Le ratio d’endettement sera finalement de 210 %, alors que Sven Gatz préconisait de ne pas dépasser les 205 % pour éviter une dégradation de la note de la Région par les agences de notation.

En pratique, chaque ministère et administrations devra faire un effort de 3 % dans les budgets du personnel, ce qui représente une cinquantaine de millions d’euros d’économie. Le gouvernement bruxellois discutera bientôt d’un moratoire sur les nouveaux engagements dans la fonction publique. Un emploi sur trois, après départ à la retraite, ne sera pas remplacé.

Les subsides facultatifs, qui financent notamment des ASBL, sont réduits de 8 % (30 millions d’euros). Les investissements, quant à eux, seront revus de 10 % à la baisse, ce qui correspond à 70 millions d’euros. ” Des investissements dans la Stib seront notamment reportés, ils seront étalés dans le temps”, reprend Sven Gatz.

La mise en service de la nouvelle ligne de tram vers Neder Over Heembeek est malgré tout confirmée pour l’automne 2024, ainsi que le dépôt du permis pour la ligne vers Tour et Taxis. Les travaux du métro 3 entre Albert et Nord se poursuivront. Quant au tronçon censé relier la station Bordet à la station Albert, ce sera au prochain gouvernement de trancher de la poursuite ou non de ce projet, très coûteux. Ce sera donc à ce prochain gouvernement que reviendra la charge de réaliser le gros de l’effort pour retrouver l’équilibre budgétaire. “La prochaine législature sera très dure. Mais ce sera le cas pour tous les gouvernements. Même le gouvernement flamand est en déficit”, conclut le ministre bruxellois du Budget.

On a connu tableau plus engageant pour la future majorité…