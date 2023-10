L'Horeca regrette de ne pas avoir été entendu dans les négociations sur budget fédéral: "Ces demandes, on ne les a pas sorties de notre chapeau"

À lire aussi

"Ces demandes, on ne les a pas sorties de notre chapeau" d'un jour à l'autre, regrette Luc Marchal lundi. "Elles ont été présentées à plusieurs ministres, depuis un an" et n'ont pourtant pas été évoquées lors des discussions budgétaires. Le gouvernement s'est par contre accordé sur une augmentation des cotisations ONSS pour les flexi-jobs, de 25 à 28%. Une décision qui passe très mal, surtout en Flandre où le régime est bien plus utilisé qu'en Wallonie et à Bruxelles.

La situation est plus que préoccupante, alertent les fédérations. Sur les 9 premiers mois de l'année, près de 1.400 faillites ont été déclarée dans le secteur, selon les données de Graydon qui font référence. Et ce nombre sous-estime les fins d'activités puisqu'il n'inclut pas les restaurateurs qui décident par exemple de prendre une retraite anticipée ou de ne pas chercher de repreneur. Les fédérations espèrent toujours être entendues par les ministres compétents afin de donner de l'air au secteur.