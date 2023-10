Pourquoi Abdesalem L. n’a-t-il pas été expulsé ? Schaerbeek et Nicole De Moor se rejettent la responsabilité, et leurs versions divergent

À lire aussi

Mais cette première phase, on le sait, ne dure guère. Elle a déjà laissé la place, ce mardi, à la question des éventuelles responsabilités politiques. Car l’auteur de l’attentat était visé par un ordre de quitter le territoire, resté sans conséquence. Aurait-on pu (dû ?) éviter cette attaque terroriste islamiste ? Les différentes autorités se sont rejeté la faute, rappelant, dans un autre registre, la récente affaire de l’insécurité à la gare du Midi.

Cécile Jodogne (Défi), bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, a incriminé Nicole De Moor (CD&V), secrétaire d’État à la Migration. “Le suspect résidait à Schaerbeek, mais n’y était pas inscrit car en situation illégale. Son ordre de quitter le territoire n’a jamais été exécuté par le fédéral, ce qui pose question”, a-t-elle communiqué.

Des versions divergentes

Son collègue Bernard Clerfayt (Défi), bourgmestre en titre de Schaerbeek et membre du gouvernement bruxellois, a été un pas plus loin. ” Je demande la démission de Mme Nicole De Moor (et l’opprobre sur Sammy Mahdi), son prédécesseur”, en raison “des défaillances dans l’inscription des demandeurs d’asile, dans la transmission d’info aux autorités locales et dans le suivi des personnes dangereuses par l’Office des étrangers.”

Pour Bernard Clerfayt, l’État fédéral doit assumer ses responsabilités. ” Lorsque Monsieur et Madame tout le monde déménagent, la commune doit se conformer à un arrêté du ministre de l’Intérieur qui dicte de vérifier la chose avec sérieux. Cela se traduit par une visite domiciliaire par un agent de quartier qu’une commune comme Schaerbeek fait avec le sérieux requis. Dans le cas présent, l’Office des Étrangers a inscrit cette personne à une adresse à Schaerbeek sans en informer la commune. Idem lorsqu’il a été radié de cette adresse.”

Des informations concernant la dangerosité potentielle de la personne existaient, a ajouté le ministre bruxellois de l’Emploi, mais elles n’auraient pas été transmises à la commune.

Lors de la conférence de presse organisée au bunker du 16 rue de la loi, Nicole De Moor a cependant contesté certains de ces faits. Elle assure au contraire que ses services ont informé Schaerbeek de l’arrivée Abdesalem L. dans la commune. “Le 4 octobre 2021, l’Office des étrangers a transmis à la commune de Schaerbeek un résumé du dossier de l’intéressé et il y a eu un échange d’informations”, a-t-elle assuré.

Les deux versions divergent. Ces faits devront être éclaircis.

Un pedigree inquiétant

Y a-t-il eu des failles, dans le suivi du dossier de l’auteur de cet attentat ?

Une commission de la Justice se réunira ce mercredi pour auditionner les ministres de la justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) et la secrétaire d’État à la Migration, Nicole De Moor, sur les questions que soulève cette attaque. Van Quickenborne a tenté de déplacer le focus, critiquant “certains pays d’Afrique du Nord” qui “empêchent la Belgique de renvoyer les illégaux chez eux”. La plupart des partis, pour l’heure, retiennent leurs coups avant d’y avoir plus clair.

Mais à 9 mois des élections, il ne sera fait aucun cadeau aux responsables éventuels.