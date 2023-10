“Vers 23 heures, on nous informe que les services de police ont identifié le domicile du tireur. Une question se pose au stade”

La rencontre a débuté à 20 h 45, comme prévu, mais a dû être interrompue à la mi-temps. “J’ai été informé de tirs survenus près de la place Sainctelette vers 19 h 15, une dizaine de minutes après les faits. J’ai rapidement terminé de répondre aux questions du conseil communal qui était en cours. Puis j’ai rejoint le chef de corps de la zone de police”, nous indique Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles qui, en tant que tel, a participé à la réunion d’urgence des autorités au centre de crise en compagnie, notamment, du Premier ministre et de la ministre de l’Intérieur. “Dès que nous avons appris que les victimes étaient des supporters suédois, nous nous sommes posé la question de savoir si nous devions maintenir le match.”

”Annuler le match aurait pu provoquer une pagaille”

La décision tombe rapidement. Le match est maintenu. “C’est plus simple de sécuriser la zone avec des personnes réunies à l’intérieur du stade, car nous ne savions pas à ce moment-là où se trouvait le tireur. Annuler le match aurait pu provoquer une pagaille, reprend Philippe Close. Dans un premier temps, nous avons veillé à identifier les supporters suédois présents dans le stade. Ils étaient concentrés en T2 et T1, et étaient au nombre de 400. Au début, nous pensions qu’ils étaient 800, mais un grand nombre d’entre eux ne sont pas venus.”

Le match débute comme prévu à 20 h 45. Mais des dispositions sont prises. “En première mi-temps, nous avons déjà fait la demande à Bruxelles Expo pour qu’ils mettent à disposition une salle pour permettre de mettre les Suédois supporters à l’abri. Vers 21 h 40, durant la mi-temps, nous apprenons que les joueurs suédois ne veulent plus reprendre la partie. Nous prévenons les supporters de la suspension du match, en quatre langues, dont le suédois, via le micro du speaker du stade. Je tiens à souligner que tout le monde s’est montré compréhensif et a été d’un calme admirable”, poursuit le bourgmestre de Bruxelles.

Pendant cette interruption, une question se pose aux autorités : quand faut-il évacuer les 35 000 personnes du stade ? Il est 22 heures et le temps passe. Le tireur est toujours en fuite et la situation, instable.

Les supporters restent dans l’enceinte du Heysel.

Des moments chaleureux et fraternels traversent le stade, notamment lorsque les supporters belges scandent en chœur des “Sweden” visiblement appréciés par leurs homologues suédois, qui ont répondu par des “Belgium”.

“Vers 23 heures, le froid s’est bien installé, souligne Philippe Close. On s’active pour mobiliser la Croix-Rouge afin de prévoir notamment des couvertures et d’intervenir en cas de besoin. On mobilise aussi la Stib pour l’évacuation. Nous avions les chiffres : 5 000 supporters étaient venus en métro, 6 000 en voiture, et le reste en autocar.”

Une nouvelle réunion se déroule au centre de crise, vers 23 heures. “On nous informe que les services de police ont identifié le domicile du tireur. Mais ils ne peuvent intervenir tout de suite, ils doivent préparer l’assaut. Une question se pose : doit-on attendre la fin de l’assaut pour évacuer le stade ? Je plaide pour qu’on n’attende pas. Il fait froid et il y a des enfants dans le stade. Et nous disposons de toutes les forces de l’ordre nécessaire pour sécuriser l’accès au parking”, relate le socialiste. La décision est la bonne : l’assaillant ne sera finalement “neutralisé” que ce mardi matin, dans un salon de thé proche de son domicile.

Des policiers devant les hôtels des supporters suédois

À partir de 23 h 47, le stade commence à être évacué. La tribune 1 est la première à être “libérée”. Des bus de la Stib sont affrétés spécialement. La station de métro Heysel et Houba-Brugmann sont ouvertes spécialement. Et les spectateurs venus en voiture sont escortés vers le parking. Une fois les supporters belges évacués, vient le tour des Suédois, finalement réunis dans la salle d’honneur du stade roi Baudouin. “Leur évacuation, via des bus Stib, a été plus longue que prévu, pointe Philippe Close. Comme ils n’étaient pas aussi nombreux que prévu, nous avions donc décidé de déplacer les supporters suédois vers le hall d’honneur du stade, qui se trouve à proximité de la T2 et de la T1. Et de ne pas aller au palais des expositions. La suite n’a pas été simple car on espérait que les supporters suédois soient concentrés sur 3 ou 4 grands hôtels, mais il y en avait une cinquantaine. Nous avions l’intention de disposer deux policiers devant les hôtels des supporters suédois, mais cela n’était pas possible. Les policiers ont donc tourné devant ces hôtels, en patrouille, durant toute la nuit. Et ce matin, les supporters suédois ont évacué vers les aéroports.”