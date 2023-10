”La question centrale, c’est comment une personne a pu disparaître des radars” : pour PS et Ecolo, le débat migratoire tient du contrefeu

Il est apparu que l’assaillant était, récemment encore, dans le collimateur de la police belge. Les députés ont pu apprendre que la zone de police locale de Bruxelles-Nord avait demandé en mai 2022 à l’Office des Étrangers un résumé du dossier de Abdesalem L. dans le cadre d’une éventuelle radicalisation. Le même jour, l’Office des Étrangers demandait aux différents services des renseignements et de la sécurité les informations sur Abdesalem L. et sur tous les alias sous lequel il était connu en Belgique et à l’étranger. “Les services de renseignement et de sécurité n’avaient pas ou plus d’informations pertinentes sur l’intéressé”, a expliqué la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration.

En juillet 2022, le service de traitement des informations (CGOT) de la police fédérale a demandé l’adresse de l’intéressé, sans information complémentaire sur le pourquoi de la demande. La dernière adresse connue (celle renseignée sur la demande d’asile) sera transmise le 12 juillet 2022. L’homme était visiblement connu et suivi.

Outre du déroulé du parcours de l’assaillant, il a surtout été question de politique migratoire et de l’échange lacunaire des informations entre les états membres européens, mais aussi entre les instances belges qui suivent les demandeurs d’asile déboutés et les personnes en séjours irréguliers.

”Ce matin, le kern s’est réuni pour voir les différentes choses à mettre en place pour accélérer les retours”, a indiqué le Premier ministre Alexander de Croo (Open VLD). Il a d’abord cité la réalisation du masterplan des centres fermés. Le plan, validé par le Conseil des ministres en mars 2022, prévoit la construction de trois nouveaux centres fermés, offrant une capacité de 400 places supplémentaires. Mais plus d’un an et demi après, le dossier semble au point mort. Il a aussi évoqué des actions sur le plan sécuritaire, à l’instar d’un meilleur traçage des GSM des personnes visées par un ordre de quitter le territoire (OQT).

Tous les ministres ont reconnu que la Belgique avait un problème avec la gestion des expulsions. “Il est pénible de constater que nos services de sécurités se heurtent à la réticence de certains pays d’Afrique du Nord”, a rappelé le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. “Nous faisons et ferons le maximum pour que les personnes condamnées suivent leur peine dans leur pays d’origine. Cela doit être la pierre angulaire de notre présidence du Conseil de l’Union européenne”, a-t-il assuré.

“Je vais être très honnête : il y a un problème de séjour illégal dans ce pays. Il est difficile de donner des chiffres exacts, mais les estimations vont de 100 000 à 200 000 personnes. Une politique de retour performante est pour moi nécessaire”, a reconnu la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor.

Depuis l’opposition, le député N-VA Théo Francken, ancien secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, n’a pas manqué de fustiger la politique migratoire du gouvernement. “Votre politique migratoire est une catastrophe”, a-t-il résumé. Le député N-VA entend remettre à l’agenda parlementaire des dossiers hautement sensibles. Il entend notamment déposer une proposition de loi pour autoriser les visites domiciliaires.

”Ici, il est question d’ordre public et pas d’immigration. Si nous sommes réunis ici, c’est pour parler d’un attentat terroriste. J’ai l’impression qu’on isole un point pour faire un contrefeu et diluer les questions de sécurité et d’ordre public”, a pour sa part pointé le député Khalil Aouasti (PS). Une vision partagée par les verts francophones : “Certains collègues veulent faire un débat sur l’asile et la migration. Ici, la question centrale, c’est comment une personne a pu disparaître des radars ?”, a souligné Gilles Vanden Burre, chef de file des écologistes. Le débat politique s'annonce tendu.

