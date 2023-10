Livraison de F-16 à l'Ukraine : la Belgique a pris une "décision de principe"

À lire aussi

Plusieurs députés de l'opposition mais aussi de la majorité, en particulier Denis Ducarme (MR) et Wouter Beke (CD&V), ont voulu savoir quelle était au juste la décision prise par le gouvernement fédéral.

"On prend la décision de principe et on demande à la Défense de tout mettre en oeuvre pour que les avions puissent être cédés en 2025. Et, un peu avant, le gouvernement en fonction devra confirmer. Mais tout aura été préparé", a expliqué Mme Dedonder.

L'un des outils qui permettra d'appliquer cette décision est la constitution, acceptée vendredi en comité ministériel restreint, d'un stock de pièces de rechange critiques afin de garantir l'opérationnalité de la flotte de F-16 jusqu'à la fin de la transition vers le F-35. De la sorte, la Défense ne devra plus "cannibaliser" des avions pour en retirer des pièces de rechange nécessaires à la maintenance des autres appareils.

Le fonds d'aide à l'Ukraine, dont la mise sur pied a également été décidée la semaine passée et qui sera alimenté grâce aux avoirs russes gelés en Belgique, permettra à la Défense de financer la constitution de ce stock. Une initiative qui aura en outre l'avantage d'augmenter le stock de pièces de rechange disponible pour l'Ukraine.