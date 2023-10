Violences sexuelles au sein de l'Eglise : Le Parlement flamand approuve la création d'une commission spéciale

Le nom de cette commission spéciale est particulièrement long : "Commission spéciale pour l'évaluation de l'approche des abus sexuels dans l'Église et dans d'autres relations d'autorité en général, et du rôle des institutions et des structures dans le domaine de la jeunesse, de l'aide sociale et de la protection sociale, l'éducation en particulier".

La commission se limitera aux compétences de la Communauté flamande et devra rendre ses conclusions au plus tard fin mars 2024.

Hannelore Goeman (Vooruit) présidera la commission, Katrien Schryvers (CD&V) sera première vice-présidente et Freya Perdaens (N-VA) deuxième vice-présidente.

Au fédéral, l'institution d'une commission d'enquête figure à l'ordre du jour de la séance plénière de la Chambre de jeudi.