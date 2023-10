Conflit israélo-palestinien : La Belgique appelle à un cessez-le-feu humanitaire

"Il faut que les secours arrivent chez les gens", a plaidé Caroline Gennez. La ministre Vooruit a par ailleurs démenti les craintes concernant le risque de voir l'aide humanitaire tomber dans les mains du groupe terroriste Hamas. "Nous travaillons uniquement avec des organisations humanitaires reconnues. Pas le Hamas. Il faut arrêter avec cela", a-t-elle répondu.

Le Premier ministre Alexander De Croo n'a de son côté pas prononcé le mot "cessez-le-feu". Il a rappelé aux députés la position de la Belgique dans le conflit opposant Israël et le Hamas : respect du droit international et du droit humanitaire international, appel à la désescalade et ouverture d'un couloir humanitaire vers Gaza. La Belgique continue de plaider pour une solution à deux États.