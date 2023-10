François De Smet évoque le bilan “assez médiocre” de Nicole de Moor : “Soit elle prend très vite des mesures, soit elle doit passer le flambeau”

”Il aurait pu être évité à plusieurs titres. D’abord parce que la personne qui l’a commis n’aurait plus dû être sur le territoire depuis plusieurs années. Il avait un ordre de quitter le territoire qui n’a jamais été exécuté. C’est une des failles qui a été clairement indiquée. Et puis, on n’est plus en 2015. On a affaire à un tas de petites mains, de profils individuels qui, du jour au lendemain, activés par l’actualité internationale, peuvent passer à l’action. Et c’est terrifiant. Ce n’est pas parce qu’ils sont seuls qu’ils ne peuvent pas faire beaucoup de dégâts”, répond l’invité de LN24.

À lire aussi

Le président de Défi évoque à son tour la question de la politique migratoire, longuement débattue ce mercredi au parlement. “Je n’aime pas la tournure que ça prend. Le premier ministre a essayé de nous faire croire que tout était résolvable par la question migratoire. Ici, il y a souci majeur. Un grand nombre de personnes qui reçoivent un ordre de quitter le territoire ne le quittent pas et l’expulsion n’est pas efficace. On expulse des gens mais parfois pas dangereux”, dit-il.

Avant de pointer du doigt l’Office des étrangers. “Ils se donnent beaucoup de peine à expulser une assistante maternelle intégrée qui travaille. Et à côté de ça, des gens dangereux passent sous les radars”.

Ainsi que la responsabilité de Nicole De Moor : “Elle nous dit que l’assaillant n’était pas connu de leurs services quand sa demande d’asile a été refusée et puis elle nous égrène une série de dates administratives qui prouvent que l’Office des étrangers avait une série d’informations. Mais dans ce pays, jamais personne n’est chargé de veiller à ce que les obligations de quitter le territoire soient exécutées et surtout, de voir ce que les gens qui ont profil dangereux et radical deviennent”.

À lire aussi

François De Smet a également évoqué la demande de Bernard Clerfayt (DéFi) qui souhaite la démission de Nicole De Moor, secrétaire d’état à l’asile et la migration. “Je soutiens la démarche de mon bourgmestre. Il a voulu pousser un coup de gueule légitime car la manière dont le fédéral traite les communes et notamment Schaerbeek est insupportable. Soit Madame De Moor prend très vite les mesures qui s’imposent, soit elle doit passer le flambeau. On ne peut pas rester dans une situation pareille”, confie le président de DéFi qui ajoute qu’il ne s’agit pas du premier “couac” de Nicole de Moor, qui présente “un bilan assez médiocre pour l’instant”. “Elle n’est pas la seule responsable mais elle n’arrive pas à faire respecter des ordres de quitter le territoire pour des personnes dangereuses”.