Face à cette situation, plusieurs personnalités politiques, dont Theo Francken (N-VA) ou Georges-Louis Bouchez (MR), ont souhaité l’autorisation de visites domiciliaires, qui permettraient de pénétrer dans le domicile ou le lieu de résidence de personnes en séjour illégal en Belgique. Initié en 2018 par Koen Geens (CD&V), ce projet de loi controversé avait fait beaucoup de bruit et avait été fortement critiqué par de nombreux partis, dont ceux de la majorité de l’époque et notamment le MR.

Suite aux récents événements, ce projet va-t-il enfin se concrétiser ? Il reste en tout cas un sujet sensible. Et on a pu le constater lors d’une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux. Interrogé lors des débats de mercredi par un journaliste, Denis Ducarme a montré un certain agacement.

”Monsieur, est-ce que vous acceptez les visites domiciliaires ?” lui a ainsi demandé un journaliste de la VRT dans les couloirs. “Pourquoi vous me posez cette question ?”, s’étonne alors l’homme politique libéral. Ce à quoi le journaliste rétorque : “Parce que Koen Geens (l’ancien ministre de la Justice qui a voulu lancer le projet, NDLR) a fait référence au gouvernement Michel, précisant que c’était une question très difficile à l’époque”. Denis Ducarme va alors couper court : “Koen Geens indique ce qu’il souhaite. Vous permettez, j’aimerais suivre la commission”.