Un arrêt annoncé pour la fin novembre dans le procès de l'Affaire Climat

Les demandeurs sollicitent que la cour d'appel de Bruxelles contraigne l'État fédéral et les Régions flamande, wallonne et bruxelloise à réduire les émissions de GES de la Belgique de 61% d'ici 2030, sous peine d'astreintes d'un million d'euros par mois de retard sur l'objectif de réduction non atteint.

L'Affaire Climat estime que cette diminution de 61% est le minimum à atteindre, compte tenu des dernières études scientifiques sur le sujet, pour éviter un réchauffement climatique dangereux pour la vie humaine. Jusqu'à présent la Belgique s'est engagée, sur la scène mondiale, à réduire ses émissions de GES de 55% à l'horizon 2030.

Pour les avocats de l'État belge, aucune responsabilité civile ne peut être retenue à charge de l'État quant à la manière dont il met en œuvre sa politique climatique. Par ailleurs, la Belgique a jusqu'à présent respecté ses engagements en matière de réduction des GES, avec tout d'abord une diminution de 20% en 2020, ont-ils avancé.

Les avocats des différentes Régions également se sont opposés à une contrainte de réduction des GES par la voie judiciaire. Les conseils de la Région bruxelloise notamment ont affirmé que les objectifs de celle-ci "sont ambitieux" et qu'ils seront "conformes à ses engagements internationaux".