À peine un Belge sur quatre est favorable à l’envoi de F-16 en Ukraine

Il ressort en effet du sondage “Le choix des Belges”, réalisé par l’institut Kantar pour La Libre et la RTBF, que seul un quart des Belges – dans des proportions similaires en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre – sont favorables à la livraison d’avions de combat à l’Ukraine, qui fait face à une guerre d’agression déclenchée par la Russie. Ce sont les Bruxellois qui sont les plus opposés à cette idée, pour près de 44 % d’entre eux. Tandis qu’un bon tiers de la population belge ne se prononce pas sur la question.

Les électeurs du PTB en phase avec leur parti

En Wallonie, ce sont étonnamment les électeurs d’Écolo, pour plus de 40 % d’entre eux, qui sont les plus favorables à l’envoi de F-16. Écolo est pourtant une formation politique née en partie de mouvements pacifistes des années 70 et ses dirigeants, aujourd’hui, restent prudents quant à la livraison des avions.

De manière plus attendue, les électeurs du PTB sont les plus opposés à cette idée, et ce, dans les trois régions du pays (le PTB/PVDA est un parti unitaire). Ce positionnement est en phase avec le discours des leaders du parti communiste. Ces derniers s’opposent à l’armement de l’Ukraine par les Occidentaux, estimant que cela engendre une escalade dans le conflit.

En Flandre, sans surprise, les électeurs de la N-VA sont les plus favorables à l’envoi des F-16, ce qui est cohérent avec la position du parti : 34 % de ses électeurs se prononcent en ce sens (une minorité, malgré tout), à quasi-égalité avec les électeurs socialistes de Vooruit.

Côté francophone, le MR est le seul parti de la majorité fédérale à avoir défendu publiquement l’envoi des avions en Ukraine. Ses électeurs bruxellois, pour 36 % d’entre eux, sont les plus favorables à la décision, mais seulement 26 % de ses électeurs wallons.