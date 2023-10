Bernard Clerfayt dénonce “la fausse défense” de Nicole de Moor et révèle pourquoi la commune de Schaerbeek s’était intéressée à Abdesalem Lassoued

Ce mardi, par médias interposés, Nicole de Moor, secrétaire d’État à la Migration, et la commune de Schaerbeek se sont renvoyé la responsabilité de cet échec, en présentant des versions divergentes.

Bernard Clerfayt (Défi), bourgmestre en titre de Schaerbeek et ministre du gouvernement bruxellois, a d’emblée réclamé “la démission de Mme Nicole de Moor (et l’opprobre sur Sammy Mahdi), son prédécesseur”, en raison “des défaillances dans l’inscription des demandeurs d’asile, dans la transmission d’info aux autorités locales et dans le suivi des personnes dangereuses par l’Office des étrangers”.

Il précisait alors que “l’Office des Étrangers avait inscrit cette personne à une adresse à Schaerbeek sans en informer la commune” pas plus qu’il ne l’avait informée quand “il avait été radié de cette adresse.”

Lors de la conférence de presse organisée mardi, Nicole de Moor a cependant contredit ces propos. “Le 4 octobre 2021, l’Office des étrangers a transmis à la commune de Schaerbeek un résumé du dossier de l’intéressé (Abdesalem Lassoued) et il y a eu un échange d’informations”, a-t-elle assuré.

Bernard Clerfayt dénonce “la fausse défense” de Nicole de Moor

Des échanges ont donc bien eu lieu entre les services de Nicole de Moor et la commune de Schaerbeek. ” C’est une fausse défense de Mme de Moor. Cet échange d’information n’a pas été pris à l’initiative de l’Office des étrangers, mais à celle de la commune de Schaerbeek”, pointe Bernard Clerfayt qui insiste sur un fait : ce n’est que sept mois après l’envoi de l’ordre de quitter le territoire que le dossier évoqué par Nicole de Moor a été transmis à la commune bruxelloise.

L’objet et l’origine de ce dossier méritent qu’on s’y attarde. ” En septembre 2021, une dame de nationalité belge se présente à l’État civil de Schaerbeek, nous relate Bernard Clerfayt. Elle demande la transcription en Belgique d’un mariage qu’elle a contracté en Tunisie en 2017. Un mariage avec Abdesalem Lassoued… Cette demande, formulée quatre ans après la cérémonie, éveille la méfiance de notre État civil, qui lutte contre les mariages blancs. Ils décident de procéder à un contrôle. Nous demandons d’initiative à l’Office des étrangers de nous fournir des informations sur cette personne, et contactons également le procureur du Roi. Il faut comprendre que la demande de transcrire le mariage en Belgique aurait pu permettre à Abdesalem Lassoued d’avoir un accès au territoire belge.”

Le 4 octobre, la commune reçoit donc un dossier au sujet d’Abdesalem Lassoued.

guillement "Le procureur du Roi nous a informé du fait que le mariage d'Abdesalem avec son épouse avait été contracté en l’absence du mari ! Seul son père était présent lors de la cérémonie. Le procureur du roi en a conclu que nous ne pouvions pas valider ce mariage."

”Le service mariages blancs du ministère de l’Intérieur et de l’Office des étrangers nous a répondu dans un courrier de deux pages, poursuit Bernard Clerfayt. Ce courrier contenait le parcours d’Abdesalem Lassoued, ses demandes d’asile infructueuses en Norvège, en Suède et en Italie. S’y trouvaient aussi des informations sur son épouse, qui avait déjà été mariée auparavant, et est mère d’une jeune fille, issue d’un précédent mariage (NdlR : la jeune fille qui vivait avec Abdesalem Lassoued). De son côté, le procureur du Roi nous a informés du fait que ce mariage avait été contracté en l’absence du mari ! Seul son père était présent lors de la cérémonie. Le procureur du Roi en a conclu que nous ne pouvions pas valider ce mariage.”

Nicole de Moor a donc bien dit la vérité. “Elle nous a envoyé des informations. Mais rien dans celles-ci ne visait à savoir où trouver Abdesalem Lassoued en vue de procéder à son expulsion, reprend Bernard Clerfayt. Les services de Nicole de Moor avaient envoyé un ordre de quitter le territoire à l’adresse schaerbeekoise… d’où cette personne venait d’être radiée. Pour ne rien arranger, ce document a probablement été envoyé à la mauvaise adresse, car personne ne nous a demandé de la vérifier, comme le prévoit pourtant la procédure classique. Cet ordre de quitter le territoire est donc revenu à l’Office des étrangers avec la mention 'non réclamée'. Ils ont ensuite considéré le dossier comme réglé, sans jamais faire appel à la commune de Schaerbeek.”

”Van Quickenborne a raconté des carabistouilles”

Bernard Clerfayt, assez remonté, fustige également les propos tenus ce mercredi en commission par le ministre de la Justice, qui a évoqué la peine de prison purgée par Abdesalem Lassoued en Suède et ses nombreuses demandes d’asile dans des pays européens. “Si nous avions eu ces informations, nous aurions eu une autre image du terroriste”, a pointé Vincent Van Quickenborne.

”Nicole de Moor, qui se trouvait à côté de lui lors de cette conférence de presse, a pourtant confirmé qu’elle nous avait envoyé un rapport sur Abdesalem Lassoued bien longtemps avant l’attentat. Ce rapport reprenait précisément les informations sur ces demandes d’asile, conclut le bourgmestre en titre de Schaerbeek. Nous savons par ailleurs que des infos sur des signalements de radicalisation avaient eu lieu. M. Van Quickenborne a donc raconté des carabistouilles.” Le ministre de la Justice a d’ailleurs démissionné ce vendredi soir…