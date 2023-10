Chute de “Van Quick”: en quelques mois, la stratégie de l’Open VLD au fédéral a été balayée

Initialement, un trio devait cadenasser la présence des libéraux flamands au sein de la coalition fédérale comprenant une puissante aile gauche, les socialistes et les écologistes. Egbert Lachaert et Vincent Van Quickenborne étaient chargés de protéger le Premier ministre qui allait, évidemment, être exposé aux coups venus de toutes parts. Mais Egbert Lachaert a démissionné en juin, écœuré par l’impossibilité d’exprimer sa ligne plus à droite au sein de son parti et mis en difficulté par les mauvaises perspectives des sondages.

Le parti étant affaibli, voilà désormais celui qui est censé représenter la ligne libérale flamande au sein de l’exécutif qui doit jeter l’éponge, laissant Alexander De Croo dangereusement seul.

La vieille alliance avec De Croo

Le Premier ministre perd un allié. Vincent Van Quickenborne s’est lié à Alexander De Croo après les régionales de 2009. La période était sombre… Les libéraux avaient été mis à la porte du gouvernement flamand. “Van Quick”, alors ministre fédéral, estimait que les élections internes qui s’ouvraient dans son parti allaient permettre de dégager le vieil establishment libéral auquel il attribuait une lourde responsabilité dans la défaite. Séduit par l’intelligence d’Alexander De Croo, son nom de famille devenu une marque politique forte, il s’est rendu à son domicile pour lui proposer de former une alliance.

Depuis lors, Vincent Van Quickenborne avait été un compagnon de route de De Croo, négociant à ses côtés (et aux côtés d’Egbert Lachaert) l’accord de gouvernement Vivaldi en septembre 2020.

Affaibli par le “pipigate”

Les faits qui ont entraîné la démission de “Van Quick” sont très graves car directement liés à l’attentat terroriste que vient de connaître la Belgique. Il faut toutefois noter que le ministre, connu pour son mode de vie assez rock&roll, était sorti affaibli d’une séquence particulièrement ridicule.

En septembre, l’ancien vice-Premier ministre Open VLD avait dû s’expliquer longuement devant la commission Justice de la Chambre des représentants au sujet des “débordements” lors de sa fête d’anniversaire. Certains de ses invités avaient uriné sur une camionnette de police placée devant le domicile du libéral flamand dans le cadre de sa protection contre les menaces du grand banditisme.

Il avait alors pu se maintenir à la tête du département de la Justice. Mais on sait désormais que cela n’était que pour quelques semaines…