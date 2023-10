Un Wallon sur quatre risque de tomber dans la pauvreté

Sept ans avant l’échéance où en est la Wallonie ? Le Service public de Wallonie (SPW) et l’IWEPS (l’autorité statistique en Wallonie) ont mesuré l’état d’avancement de la Région wallonne dans ces 17 objectifs. Focus sur cinq d’entre eux.

1. Éliminer la pauvreté. Aujourd’hui, un Wallon sur quatre (25, 8 %) vit dans un ménage avec risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. L’ambition pour 2030 est de faire tomber ce chiffre à 13, 5 %. Ce n’est pourtant pas le chemin que semble emprunter la Wallonie puisque les bénéficiaires d’aides sociales sont constamment en hausse. On apprend aussi que 14,4 % de la population wallonne vit dans un ménage qui ne peut pas, “pour des raisons financières, se permettre l’accès à des biens et services et/ou se livrer à des activités considérées comme ordinaires et/ou nécessaires”. “La Wallonie occupe une position moins favorable qu’en moyenne en Belgique.” Signalons aussi que de plus en plus de personnes renoncent à des soins de santé pour des raisons financières. “La part des ménages wallons ayant déclaré avoir reporté des soins de santé pour des raisons financières s’élevait à 12,8 % en 2018”, soulignent les auteurs. L’objectif étant d’atteindre 0 % en 2030. “La Wallonie n’est pas sur la voie de rencontrer l’objectif”.

2. Éliminer la faim et la malnutrition. En 2022, 2,3 % de la population wallonne était bénéficiaire des banques alimentaires. “Ce chiffre est en augmentation depuis 2011 (1,5 %) et en particulier en 2022”, lit-on dans le rapport. Nous apprenons aussi que seuls 14 % des Wallons consommaient la quantité journalière recommandée de fruits et de légumes. “Cette proportion est plus faible qu’à Bruxelles (15,8 %), mais plus élevée qu’en Flandre (11,3 %).” En 2030, l’objectif fixé est de 100 %. Nous sommes donc très loin du compte. Sur la question du surpoids, la population wallonne n’est pas au mieux. En effet, la part de personnes en surpoids est passée “de 48,1 % en 2001 à 51,8 % en 2018”. L’objectif 2030 est de stabiliser le chiffre de 2018. Les auteurs du rapport ne disposaient pas de chiffres plus récents. Quant à celui qui concerne les personnes atteintes d’obésité, il est passé de 14, 4 % en 2001 à 18 % en 2018. La moyenne belge était de 15, 9 % en 2018. Point positif, par contre, “la part de la surface agricole occupée par l’agriculture biologique est passée de 2, 7 à 12, 4 % entre 2003 et 2021, alors qu’elle ne représentait que 0,1 % en 1990”. Ce taux dépasse celui de la moyenne européenne (9,9 % en 2021).

3. La lutte contre les changements climatiques. En 2021, la Wallonie a émis 34 millions de tonnes de CO2 contre 55 millions en 1990. “Cela équivaut à une baisse de 38 % sur la période considérée. Mais des efforts importants demeurent nécessaires pour que la Wallonie puisse réduire ses émissions de 55 % à l’horizon 2030 par rapport à 1990.”

4. Porter le taux d’emploi à 75 %. Aujourd’hui, le taux d’emploi en Wallonie des 20-64 ans est de 65,7 %. L’actuel gouvernement wallon s’était engagé à l’amener à 68,7 % en 2025. Un objectif qui semble encore difficile à atteindre. Alors atteindre 75 % en 2030, cela paraît encore plus illusoire. Par contre, la Wallonie est proche de l’objectif 2030 fixé pour le taux de chômage chez les jeunes de 15-24 ans : ce taux est aujourd’hui à 8,4 % alors que l’objectif pour 2030 s’élève à 7,8 %.

5. Parvenir à l’égalité des sexes. Le rapport pointe le fait que c’est surtout dans la sphère privée que les inégalités subsistent. Le constat étant qu’entre 2007 et 2021 le taux de plaintes pour violences conjugales est passé de 16, 8 à 30, 9 %. Les auteurs du rapport mettent en garde : “Cette augmentation peut refléter une plus grande sensibilisation des victimes de violence conjugale à l’importance de porter plainte”.