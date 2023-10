Verlinden, de Moor, Van Peteghem... Le CD&V renouvelle fortement ses têtes de liste pour les élections mais une absence fait jaser en interne

Pour le politologue Carl Devos, l’annonce d’un grand changement de leaders pour les élections n’était pas une surprise. “Joachim Coens avait amené des nouveaux visages pour le CD&V au gouvernement fédéral avec Annelies Verlinden et Vincent Van Peteghem, il est logique qu’ils puissent maintenant occuper une tête de liste. Il aurait été très étonnant de ne pas les y placer alors qu’ils sont ministres. Pareil pour Jo Brouns (ministre flamand de l’Agriculture et de l’Emploi, NdlR) au gouvernement flamand”, explique-t-il.

Koen Geens absent du casting

Si la présence des membres du gouvernement fédéral et flamand en tête de liste n’a surpris personne, l’absence de Koen Geens fait jaser en interne. “Le choix de mettre Wouter Beke en haut de la liste européenne plutôt que Koen Geens a été fort critiqué au sein du parti, indique Carl Devos. Après son mauvais passage au gouvernement flamand, Beke a un vrai déficit d’image et un problème de réputation. N’aurait-on pas dû privilégier l’unanimement reconnu et éloquent Koen Geens ? La réponse du CD&V est visiblement non, et cela s’explique par un embouteillage dans le Limbourg. Le président de parti y fait le choix du renouveau, et cela ne laissait pas de place à Wouter Beke”, poursuit-il. Effectivement, c’est Nawal Farih, 35 ans et compagne de Sammy Mahdi dans le privé, qui mènera les troupes fédérales dans le Limbourg.

Mahdi assure cependant que tout le monde dans le parti aura son rôle à jouer, sans vouloir confirmer la présence de l’ancien ministre de la Justice comme candidat en 2024. “Il est logique qu’on compte sur des personnalités comme Koen Geens, Joke Schauvliege ou Koen Van den Heuvel, qui ont beaucoup d’expérience, pour rappeler les valeurs historiques de la démocratie chrétienne”, insiste-t-il. Le président du CD&V prendra d’ailleurs lui-même la place de Koen Geens, celle de tête de liste en Brabant flamand pour la Chambre.

Pas la même révolution que Les Engagés

Un tel renouvellement des visages fait bien sûr penser au choix opéré par Maxime Prévot à la tête des Engagés, partenaire historique du CD&V en Belgique francophone. “Les Engagés y sont allés bien plus fort dans leur évolution. Ils ont définitivement abandonné la notion de démocratie chrétienne. Le CD&V, à l’inverse, l’a réaffirmé. Il se recentre sur les valeurs de respect, sur les agriculteurs. C’est du old school, mais avec une communication plus offensive qu’avant”, nuance Carl Devos.

Le parti flamand prône l’évolution plutôt que la révolution donc. Une stratégie qui pourrait s’avérer payante ? “La question est de savoir à partir de quel résultat nous parlerons d’un bon score pour le CD&V. Quand on voit à quel point ils étaient tombés bas dans certains sondages, jusqu’à 10 % d’intentions de vote, peut-être qu’un résultat de 12 ou 13 % sera accueilli comme une grande victoire”, répond le politologue de l’UGent. En 2019, le CD&V avait enregistré le pire résultat de son histoire, avec 14,17 % des voix en Flandre.